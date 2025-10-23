สมบัติจากกองขยะ 2 ผัวเมียหอบเครื่องประดับมาให้ตรวจ อึ้งมีทองอยู่จริงๆ เห็นราคาแล้วแทบร้อง ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้

วันที่ 23 ต.ค.68 นะโม บ้านช่างทอง โพสต์คลิปลงใน TikTok @namobanchangtongdaengso0 หลังมีชายหญิง 2 คน นำสมบัติจากกองขยะมาให้ตรวจสอบว่าใช่ทองหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่นำมาส่วนใหญ่จะเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือ

โดยทั้งคู่บอกว่า ของเหล่านี้ได้มาจากกองขยะ ฝ่ายหญิงทำงานเทศบาล เป็นพนักงานรถขยะ เวลาออกไปเก็บขยะก็จะคุ้ยหาขวดพลาสติกหรือของอย่างอื่นเพื่อเอาไว้ขาย และบางครั้งก็เจอของเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

ซึ่งคุณนะโมบอกว่า ของแบบนี้ผมตรวจทุกวัน มีคนเอามาให้ดูทุกวัน แต่เท่าที่ดูที่เอามาวันนี้ มองแล้วมีของที่ใช่ทองอยู่ รวมทั้งมีเงินด้วย ดวงดีมากๆ ก่อนจะคัดและแยกออกมาให้ ซึ่งก็มีเยอะที่ไม่ใช่ทั้งทองและเงิน

ก่อนแยกเงินออกมาใส่ถ้วยไว้เพราะดูง่าย และมีบางส่วนที่คิดว่าน่าจะใช่ทองก็แยกไว้ด้วย แต่มีสร้อยอยู่เส้นนึงที่น่าลุ้นที่สุด พอนำไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าเป็นทอง 9เค ซึ่งมีส่วนผสมของทองอยู่ ก่อนนำไปหลอม

หลังจากนั้นคุณนะโมก็ได้คำนวณราคาขายเงินและทองได้ที่ 73,903 บาท ทั้งคู่เมื่อเห็นยอดเงินนี้ถึงกับดีใจจนเห็นได้ชัด เพราะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้

