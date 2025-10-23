1 กิโลกรัมของเราไม่เท่ากัน สาวโวย ซื้อหอยแครงครึ่งกิโล พอไปชั่งกิโลดิจิตอล น้ำหนักหาย 25 กรัม แม่ค้าบอกมันจะเท่ากันได้ไง ชาวเน็ตเสียงแตก ยกข้อมูลมาอธิบาย
วันที่ 23 ต.ค.68 ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงในกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” หลังไปซื้อหอยที่ตลาดนาเกลือ แต่พอเอาไปชั่งกิโลดิจิตอลกลับพบว่า น้ำหนักหอยหายไป 25 กรัม โดยระบุว่า
กรมการค้าภายใน ในพัทยา!!!!!! ฝากช่วยตรวจสอบ ที่ตลาดนาเกลือด้วยค่ะ ซื้อของมาไม่ครบกิโลสักอย่าง ขนาดยังไม่ทันเดินออกตลาดนะคะ ซื้อหอยแครงสด ครึ่งโล 100 บาท ได้ 475กรัม เอาไปชั่งกิโลดิจิตอล พอเอาไปถามแม่ค้า แม่ค้าบอกว่าเอาจะกิโลธรรมดาไปชั่งรวมกันกับกิโลดิจิตอลได้ยังไง น้ำหนักมันไม่เท่ากัน!! มันจะไม่เท่ากันได้ยังไงวะ?
แล้วแต่ละคนเหมือนไม่อยากขายลูกค้าคนไทย ทั้งๆ ที่ลูกค้า 70% เป็นคนไทยหมด ไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าไร ดิจิตอลหรือกิโลกรัมธรรมดา 1 โล 1000 กรัม พูดไทยไม่ชัดอีกโกงจนเป็น สัน….. มีการไม่พอใจเราแต่หยิบหอยมาเพิ่มให้ 3 ตัว แล้วด่าเราอีก โกงแบบแจ่มแจ้ง แต่ไม่มีใครตรวจสอบ พูดแล้วโมโหอ้ะ แม่ค้าก็ปากแซ่บเหลือเกิน !!
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก้มีคนชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ และยังบอกว่ามีหลายที่เป็นแบบนี้ แต่ก็มีบางส่วนที่เข้ามาอธิบายว่า แม่ค้าอาจไม่ได้ตั้งใจโกงก็ได้ เพราะกิโลแบบเข็มอาจจะดูยากกว่ากิโลดิจิตอล
นอกจากนี้ยังมีนำอัตราส่วนของกิโลกรัมมาให้ดูด้วย โดยระบุว่า เผื่อมีใครงง ว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหนครับ
1 กิโล = 1000 กรัม / 10 ขีด
0.5 กิโล = 500 กรัม / 5 ขีด
0.25 กิโล = 250 กรัม / 2.5 ขีด
0.1 กิโล = 100 กรัม / 1 ขีด
0.01 กิโล = 50 กรัม / 0.5 ขีด
0.050 กิโล = 25 กรัม / 0.25 ขีด
ผมกำลังคิดว่าตาชั่งแบบเข็มมันอาจจะดูไม่ออกมั๊ยว่าขาดอีก 25 กรัม