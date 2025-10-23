ใหญ่กว่านี้ก็ผ้าห่มแล้ว! อึ้งซองยาคนสูงอายุ ใหญ่มโหฬาร ตอบโจทย์คนสูงวัยได้เป็นอย่างดี
วันที่ 23 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @carrotmikuko โพสต์คลิปหลังไปเจอซองยาของย่า ที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร โดยระบุข้อความว่า “ตบมือให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ค่ะ กินถูก กินครบแน่นอน”
โดยในคลิปเธอได้หยิบซองยาของคนปกติให้ดูก่อน ซึ่งก็มีขนาดทั่วไป จากนั้นจึงได้หยิบซองยาของย่า ภาพที่เห็นยังต้องอึ้ง เพราะขนาดใหญ่มาก หน้าซองก็เหมือนซองยาทั่วไปทุกอย่าง ระบุชื่อยา จำนวนที่ต้องกิน และกินกี่เวลา
หลังจากนั้นชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย เพราะยังอึ้งกบัภาพที่เห็น แต่หลายคนเชื่อว่าตอบโจทย์คนสูงอายุได้อย่างดี ไม่ต้องลืมกินยา หรืออ่านไม่ออกว่าเป็นยาอะไร ใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นก็แย่แล้ว