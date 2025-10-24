อาลัย กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการฯ ช่อง7 ผู้มีบทบาทสำคัญต่อสถานีโทรทัศน์ฯ ถึงแก่อนิจกรรม เผยผลงานสำคัญ
เฟซบุ๊ก CH 7HD ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 ข้อความว่า “ด้วยคุณกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือช่อง 7HD ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืน (วันที่ 23 ตุลาคม 2568) ที่ผ่านมา สิริอายุ 80 ปี”
“คุณกฤตย์ รัตนรักษ์ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2536 และดูแลบริหารงานของกลุ่มบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง ”
“สำหรับพิธีศพ ครอบครัวขอจัดขึ้นเป็นการภายใน ตามความประสงค์ของผู้วายชนม์ ในการนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ช่อง 7HD ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มา ณ ที่นี้”
กฤตย์ รัตนรักษ์ เกิดวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายชวน รัตนรักษ์ และนางศศิธร รัตนรักษ์ จบการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ , มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น นิวเม็กซิโก
ประวัติการทำงาน
ประธานบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ประธานบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ประธานบริษัท ศรีอยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โดยช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง ธนาคารไทยหลายแห่งต้องปิดกิจการหรือขายหุ้นให้ต่างชาติ กลุ่มรัตนรักษ์สามารถใช้กลไกการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้กลุ่มสามารถรักษากิจการไว้ได้แล้ว ยังช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของธนาคารต่อมาภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจอีกด้วย