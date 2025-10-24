ทึ่งมาก หนุ่มหอบเงินเหรียญซื้อทอง ร้านนับให้ฟรีๆ เยอะถึงขนาดวางเต็มเคาน์เตอร์ ได้ทองคำแท่งไป 5 กล่อง ชาวเน็ตอึ้งซ้ำ ความอดทนออมของลูกค้า
วันที่ 24 ต.ค.68 ห้างทองรุ้งเจริญเยาวราชเจ้รุ้ง โพสต์คลิปลงใน TikTok @runggold หลังมีลูกค้าหอบเงินเหรียญมาซื้อทองคำ โดยระบุข้อความว่า “เอาเหรียญมาซื้อทองที่ร้านเจ้รุ้งได้นะคะ #ร้านทองศรีราชา #ซื้อทองต้องร้านเจ้รุ้ง #เหรียญซื้อทอง #ทองแท้ #คลิปนี้ต้องแชร์”
โดยในคลิป ลูกค้าชายคนหนึ่งแบกถุงใส่เหรียญหลายราคาทั้ง 10 บาท 5 บาท 2 บาท และ 1 บาท มาที่ร้านทองดังกล่าว รวมทั้งยังมีแบบใส่ถังน้ำขนาด 10 ลิตรด้วย ก่อนที่พนักงานของร้านจะนำออกมาช่วยกันนับ
ซึ่งในคลิปจะเห็นว่า เงินเหรียญมีจำนวนมาก ถึงขนาดวางจนเต็มเคาน์เตอร์ร้านทอง ก่อนที่พนักงานจะค่อยๆ ช่วยกันนับจนเสร็จสิ้น แล้วนำทองคำแท่งจัดเรียงส่งให้ลูกค้า แต่ทางร้านไม่ได้ระบุว่า เงินทั้งหมดมีเท่าไร และซื้อทองไปกี่บาท
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากที่ร้านรับเหรียญด้วย และไม่คิดนับเหมือนกับธนาคาร ซึ่งทางร้านบอกว่า สามารถนำเหรียญมาซื้อทองได้ และบริการนับให้ฟรีๆ
ขณะเดียวกัน นอกจากชาวเน็ตจะชื่นชมร้านทองที่ยินดีรับเหรียญแล้ว ยังทึ่งลูกค้ามากกว่า ว่าสามารถเก็บเงินเหรียญได้มากมายขนาดนี้ ต้องเก็บนานเท่าไร