ทำอะไรแปลกๆ พ่อค้าลอตเตอรี่โชว์ความสามารถ ขี่จยย.ท่ายาก ยกขาขึ้นชี้ฟ้า ก่อนหงายหลังคว่ำกลางถนน คนขับรถตู้ตามเพิ่งรู้มีขาข้างเดียว

วันที่ 24 ต.ค.68 สมาชิกเฟซบุ๊ก “Sornchai VanTour” โพสต์คลิปของพ่อค้าลอตเตอรี่คนหนึ่ง ซึ่งพิการเหลือขาข้างเดียว ขี่รถจยย.อย่างประมาทหวาดเสียว โดยระบุข้อความว่า

“เดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกๆ เขาทำเพื่ออะไร ดีนะไม่โดน ถ้าไม่ได้ถ่ายไว้เขาก็ว่ารถตู้เฉี่ยวชนอีก ลูกค้าเช่ารถตู้ไปเที่ยว แต่มีรถเก๋งขับไปด้วยกันอีก 1 คัน เขาเลยถ่ายรูปไว้ให้ขอขอบคุณครับ”

โดยในคลิป พ่อค้าลอตเตอรี่ห้อยกระบะลอตเตอรี่ไว้ข้างหน้า แล้วยืนขี่รถจยย.อยู่กลางถนน จากนั้นนั่งลงที่เบาะก่อนจะทำท่าแปลกๆ ยกขาที่ไม่ได้ขาดขึ้นชี้ฟ้า จนทำให้เสียการทรงตัว รถจยย. เจ้าตัวกลิ้งไปตามถนน โชคดีที่ไม่มีรถตามหลังมา ไม่อย่างนั้นอาจเกิดเรื่องร้ายขึ้นได้

