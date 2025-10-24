ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
วันที่ 24 ต.ค.68 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. พลโทหญิง คุณหญิงนฤมล สัมผัส
2. พลโทหญิง คุณหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์
3. พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
4. พลตรีหญิง คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา
5. พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน