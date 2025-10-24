ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย

วันที่ 24 ต.ค.68 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. พลโทหญิง คุณหญิงนฤมล สัมผัส
2. พลโทหญิง คุณหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์
3. พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
4. พลตรีหญิง คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา
5. พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 24 ตุลาคม 2568
2

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
3

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
4

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
5

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
7

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
8

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
9

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
10

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผย เคยทรงต่อสู้มะเร็งเต้านม รับสั่งกำลังใจคือยารักษาที่ดีสุด