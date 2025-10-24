เสียน้ำตาที่เขาใหญ่! นักท่องเที่ยวต่างชาติถึงกับร้องไห้ ดีใจหลังเห็นช้างป่าตัวเป็นๆ ครั้งแรกที่เขาใหญ่
วันที่ 24 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @chanapon_nt โพสต์คลิปน้องท่องเที่ยวต่างชาติถึงกับร้องไห้ หลังเห็นช้างป่าที่เขาใหญ่ตัวเป็นๆ ครั้งแรก โดยระบุข้อความว่า “นักท่องเที่ยวต่างชาติน้ำตาไหล เจอช้างป่าครั้งเเรกที่เขาใหญ่ ความประทับใจที่ไม่มีวันลืม บ้านเรายังมีสัตว์ป่าไว้ให้ดู ช่วยกันดูเเลอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังกันนะคะ”
ซึ่งในคลิป นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ กำลังนั่งปาดน้ำตาบนรถ หลังเห็นช้างป่าครั้งแรกที่เขาใหญ่ โดยมีหญิงสาวต่างชาติที่นั่งข้างๆ คาดว่ามาด้วยกัน จับไปศีรษะเพื่อปลอบใจ พร้อมกับยิ้มไปด้วย
และในคลิปนั้น โขลงช้างป่าเขาใหญ่ออกมาเดินบนถนนหลายตัว ทำให้นักท่องเที่ยวจอดถ่ายรูปกันในระยะห่างๆ เพื่อความปลอดภัย ส่วนชายที่ร้องไห้ ก็มีรูปคู่กับโขลงช้างด้วย ขณะเดินเข้ามาใกล้ๆ
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันมีหญิงไทยซึ่งมีสามีเป็นชาวต่างชาติ ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “สามีเราคนอเมริกันคือตื่นเต้นมาก ที่เจอช้างเมืองไทยครั้งแรก เพราะประเทศเค้าไม่มี แบบเดินในธรรมชาติแบบเรา ที่คนต่างชาติยอมเสียเงินมาเที่ยวไทยแล้วมาเจอช้างที่นี่คือเรื่องจริง” ผู้โพสต์ก็ตอบว่า “ใช่ค่ะ ลูกค้าไปดูนั่งช้างมาเขาสงสารช้าง พอมาเจอช้างป่าจริงๆ เขาดีใจจนน้ำตาไหลออกมาเองเลยค่ะ”