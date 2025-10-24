ไม่เกิดวันนี้จะไปเกิดวันไหน! ตัวตึงวัดไร่ขิง ร้องเพลงหาเงินเรียน บอกเลยอย่างเด็ด จนคนดูต้องเต้นตาม ชาวเน็ตบอกไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดี
วันที่ 24 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @panukun03 โพสต์คลิปขณะไปเที่ยวงานวัดไร่ขิง จ.นครปฐม แล้วไปเจอเด็กนักเรียนชายวัยปฐม มายืนร้องเพลงหาทุนการศึกษาอยู่กลางงาน โดยระบุข้อความว่า “ถ้าเกิดเร็วกว่านี้บอกเลยว่าG2ไม่ได้เกิด #งานวัดไร่ขิง2025 #ไร่ขิงแดนซ์ #ร้องเพลงส่งตัวเองเรียน”
โดยในคลิป นักเรียนคนดังกล่าวนำลำโพงพร้อมไมค์มาตั้งภายในงาน แล้วเปิดเพลงร้องอย่างเมามัมส์ พร้อมกับเต้นไปด้วย โดยมีกระดาษแปะไว้ที่ลำโพงว่า “การแสดงค่าทุนการศึกษา” ซึ่งก็คงสนุกดี เพราะมีคนมาเต้นกับน้องด้วย
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นเอ็นดู และชื่นชมในความตั้งใจหาเงินเรียนหนังสือ อาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่ามีความกล้า และมีชาวเน็ตหลายคนไปโฟกัสที่คนมายืนดูน้อง เป็นผู้ชายแต่ใส่ส้นสูงยืนเต้น น้องผู้หญิงชุดฟ้าซึ่งเต้นอยู่ข้างๆ แถมยังมีหญิงที่อาจมาด้วยกันใส่ถุงเท้าสีดำ แต่ดึงยาวขึ้นไปถึงหัวเข่า รวมทั้งชายที่ยืนดูแบบอึ้งๆ อยู่ด้านหลัง