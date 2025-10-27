ไฟไหม้วอด ห้องบิทคอยน์ กลางบ้านพักย่านสมุทรปราการ คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

สมุทรปราการ – แฟนเพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.ราชาเทวะ รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จึงนำรถดับเพลิงจำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยปราการ รวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เดินทางไปตรวจสอบและระงับเหตุ

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องด้านหลังของชั้นที่สอง และเริ่มมีแสงเพลิงและกลุ่มควันออกมาจากตัวบ้านจำนวนมาก

ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลุยขึ้นไปยังห้องต้นเพลิงกลับพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จนเจ้าหน้าที่ต้องล่าถอยออกมาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะตัดไฟจากหม้อไฟฟ้าชั่วคราว และใช้เวลาประมาณ 20 นาที เพลิงจึงสงบ ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบน้องแมวรอดชีวิตอยู่ในบ้านพักด้วยอีกหนึ่งตัว

หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ไปพบความเสียหายภายในห้องเล็กบนบ้านชั้นที่สองที่เป็นต้นเพลิง พบซากของเครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะเครื่องบิทคอยน์ รวมถึงชั้นวางเครื่องและพัดลมระบายอากาศที่ถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งห้อง นอกจากนั้นไฟยังลุกลามไปยังห้องนอนข้างเคียงได้รับความเสียหายไปอีกด้วย เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางมาถึงไวจึงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ ก่อนที่จะลุกลามบ้านข้างเคียง

นายณัฐพล รุพันธ์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.ราชาเทวะ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่พบต้นเพลิงอยู่ที่ชั้นสองของบ้านพัก โดยที่ภายในบ้านทางเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่ หลังจากขึ้นไปฉีดน้ำสกัดเพลิงจนสงบพบว่าต้นเพลิงเป็นห้องในลักษณะคล้ายกับห้องสำหรับทำบิทคอยน์ เนื่องจากพบเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและพบพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งไว้กับช่องหน้าต่าง ซึ่งคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ด้าน นายเอ (นามสมมติ) เจ้าของบ้าน เล่าว่า ยอมรับว่าทำบิทคอยน์ในห้องจริง เพิ่งซื้อเครื่องบิทคอยน์มาใช้ได้ไม่ถึงสามเดือน โดยใช้พัดลมบาวโว่ในการเป็นตัวระบายความร้อน แต่ไม่ได้เปิดเครื่องบิทคอยน์ทุกวัน โดยเฉพาะช่วงที่อยู่บ้านต้องเปิดใช้แอร์จะไม่สามารถเปิดเครื่องบิทคอยน์ได้เนื่องจากไฟฟ้าในบ้านไม่เพียงพอ ยืนยันว่าไม่ได้มีการติดตั้งโดยการลักไฟฟ้าหลวงใช้แต่อย่างใด

