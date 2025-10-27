สืบนครบาล บุกจับ ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ รวมกว่า 2,527 ชิ้น ย่านลาดพร้าว เนียนเปิดร้านเสื้อวินเทจบังหน้า
กรุงเทพมหานคร – พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อม พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง และ พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. สั่งการ พ.ต.ท.สัญญลักษ์ สังขะภักดี สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น
ร่วมกันจับกุมตัว นายกฤษภูมิ อายุ 30 ปี และ นายปัณณวิชญ์ อายุ 24 ปี พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมใช้ จำนวน 710 ชิ้น เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 51 เครื่อง หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 1,518 ชิ้น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 248 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 2,527 ชิ้น
โดยจับกุมได้ร้าน Bangkok Vape จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของร้านและลูกค้าที่เข้ามาซื้อที่ร้าน โดยหน้าร้านเปิดเป็นร้านขายเสื้อวินเทจบังหน้า
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่า นายกฤษภูมิ ได้ขายบุหรี่ไฟฟ้าที่หน้าร้าน โดยเปิดเป็นร้านขายเสื้อวินเทจบังหน้า ในพื้นที่ สน.โชคชัย จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 2,527 ชิ้น เบื้องต้นนำส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป