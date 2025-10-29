AIS ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” ผ่าน AIS PLAY ให้คนไทยได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง

เอไอเอส ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดเผยแพร่ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกเครือข่ายได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม AIS PLAY โดยเปิดให้รับชมได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเผยแพร่สารคดีดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความอาลัยอย่างสูงสุด และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” จัดทำโดย กรมประชาสัมพันธ์ และ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 32 ตอน ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ด้วยความเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและความรักอันยิ่งใหญ่

ประชาชนสามารถรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” ได้ฟรีทุกเครือข่าย ผ่าน AIS PLAY ได้ทั้งทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และกล่อง AIS PLAYBOX ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

