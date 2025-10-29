กวาดล้าง ‘สแกมเมอร์’ รวบชาวจีน 21 คน ไทย 2 คน ขังชาวต่างชาติในบ้านพักอื้อ

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 รับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ

หลังถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่คล้ายห้องปิดหลายห้อง มีผู้คนอยู่ภายในหลายคนขอความช่วยเหลือด่วน โดยทางศูนย์ได้ให้โดยส่งพิกัดมาที่พื้นที่แจ้งเหตุให้ทราบ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี

ภายหลังรับแจ้งเหตุ จึงได้ประสาน ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 โดย พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2, ร.ต.อ.ธนวัฒน์ ต่างศรี รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจและชุดสืบสวน ร่วมเข้าทำการตรวจสอบในทันที

โดยสามารถจับกุม ชาวไทย 2 คน และ ชาวจีน จำนวน 21 คน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

