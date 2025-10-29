เมียเมา ถือมีดไล่ฟันผัว แต่วันนี้ผัวสู้มือ ผลักเมียล้มหัวฟาดพื้นสาหัส เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตราย
พะเยา – เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมยาม ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง รับแจ้งเหตุมีสามีภรรยาทะเลาะกันภายในลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ทุ่งกล้วย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา จุด อ.ภูซาง เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.วรรณภา อายุ 41 ปี นอนจมกองเลือด จึงได้ทำการรีบช่วยเหลือนำส่ง รพ.ภูซางเป็นการเร่งด่วน ส่วนสามีคือ นายนิคม อายุ 41 ปี รอให้ปากคำกับตำรวจ
นายสมศักดิ์ นวลแก้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา เล่าว่า จากการสอบถาม นายนิคม เล่าให้ฟังว่า ปกติแล้ว น.ส.วรรณภา เป็นคนอารมณ์ร้อน โดยเฉพาะเวลาดื่มสุรามักจะมีปากเสียงเป็นประจำถึงขั้นคว้ามีดไล่ฟันกันมาแล้วหลายรอบ
วันนี้ น.ส.วรรณภา ได้เมามาอีก และไม่วายที่จะทำร้ายตัวสามี แต่หนนี้สามีได้ใช้ไม้ค้ำแขน น.ส.วรรณภา ก่อนผลักจนล้มหัวฟาดพื้น ขณะนี้อาการยังสาหัสและไม่พ้นขีดอันตราย