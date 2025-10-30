พรสวรรค์บวกพรแสวง! ได้ฟังใครจะเชื่อ เพลงนี้ฝีมือคนตาบอด ทึ่งมาเห็นกำลังนั่งเขียนโน้ตเพลง ฟังแล้วขนลุก คนปกติมานั่งดูยังอึ้ง
วันที่ 30 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @nukanongmusicstudio โพสต์คลิปโชว์ความสามารถของนักเรียนตาบอด หลังมาเจอขณะกำลังนั่งทำเพลงอยู่ โดยระบุข้อความว่า “เมื่อคุณบังเอิญมาเจอนักเรียนตาบอดกำลังตั้งใจนั่งทำเพลง”
ซึ่งในคลิป น้องแบงค์ ตาบอดทั้ง 2 ข้างตั้งแต่กำเนิด นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โดยกำลังทำเพลงออเจ้าเอยอยู่ คาดว่าน้องแบงค์น่าจะใช้โปรแกรม Sibelius ในการเรียบเรียงเสียงประสาน ซึ่งทำออกมาน่าทึ่งมากๆ เพราะในโน้ต มีทั้ง Tied และ Slur โน้ตแต่ละบรรทัดที่เขียนออกมาเป็นงานละเอียดมาก
ขนาดคนตาดีที่มานั่งยังทึ่ง และเพลงที่ทำออกมาก็เพราะมากๆ ซึ่งทุกอย่างน้องแบงค์ค้นคว้าหาความรู้ และศึกษาด้วยตัวเองอย่างละเอียด บวกกับพรสวรรค์ที่มีทำให้งานที่ออกมาแทบจะไร้ที่ติ
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เพราะต่างทึ่งกับความสามารถของน้องแบงค์ บางคนได้ฟังเพลงแล้วถึงกับขนลุก เพราะดนตรีที่ทำออกมามันดีและละเอียดมากๆ