เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ยึดยาดมกว่า 2 ล้านชิ้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน ลูกค้าหาย 90% จะให้โอกาสหรือขยี้ให้จมดิน
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ร่วมมือกับ อย. เข้าทลายโรงงานเถื่อน ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยี่ห้อดัง ยึดของกลางกว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท อ่านข่าว เฉลยสาเหตุ เจอเชื้อราใน ‘ยาดมสูตร 2’ ชี้ มาจากโรงงานผลิตเถื่อน! ที่ลักลอบผลิต
ล่าสุดวันที่ 30 ต.ค.68 นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ยาดมหงส์ไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ในยาดมสมุนไพรสูตร 2 ล็อตที่ 332 หลัง อย.พบปัญหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ซึ่งได้นำสินค้าทุกตัวไปฉายแสงและพบว่าค่าจุลินทรีย์เป็นศูนย์ ซึ่งถือว่าไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค
แต่ปัญหายังไม่จบ ล่าสุดมีข่าวออกมาสถานที่เราใช้ติดสติกเกอร์และบรรจุใส่โหลย่านพุทธมณฑลสาย 3 ถูกระบุว่าเป็นโรงงานเถื่อน ซึ่งเรื่องนี้เนื่องจากเราผลิตไม่ทัน เพราะมีออเดอร์เข้ามามาก จึงได้หาพื้นที่และซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาผลิตไม่ทัน
ในขณะเดียวกันเราได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งได้ก่อสร้างตามแบบที่ อย.อนุมัติแล้ว แต่ก่อนที่จะได้รับการอนุญาต ต้องยื่นเรื่องการขอใบอนุญาตจาก สสจ.สมุทรสาครก่อน เมื่อเราไปติดต่อก็ระบุว่าถ้ามีเครื่องจักรเข้ามาอีก ต้องรอให้พร้อมก่อน จึงทำให้ยังไม่ได้ใบอนุญาต จาก อย.
ตอนนี้เรื่องบานปลาย จนเกิดความเสียหายเยอะ น่าจะประเมินค่าไม่ได้แล้ว จากที่เรากำลังแก้เรื่องนี้ มาเจอเรื่องนี้ เราก็พยายามแก้ปัญหา ไม่ได้นิ่งเฉย ต้องแก้ทีละเรื่อง เราก็ต้องทำงาน หาเงินเลี้ยงองค์กรด้วยเช่นกัน จากธุรกิจที่เราทำมา 20 ปี ถูกทำลายไปใน 2 วันนี้ ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเราที่เสีย ยังมีชื่อเสียงของประเทศไทยที่เสียไปด้วย
คาดว่ายังมีลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นเราแค่ 10% อีก 90% น่าจะหายไป ตนก็ไม่อยากจะทำผิด แต่จะให้ทำยังไง ทุกอย่างมันบีบบังคับ เราไม่ได้บอกว่าเราดื้อดึง เราพยายามแก้ปัญหาอยู่ และต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีข้อโต้แย้ง จากนี้ขอดูท่าที เขาจะสรุปกับตนว่าอย่างไร จะให้โอกาสหรือขยี้ให้จมดินเลย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอย.และสังคม
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเราก็ต่อสู้มาทุกด้าน เมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกท้อ และอยากจะถามว่า ทำไมไม่เปิดโอกาสให้เรา ไม่ใช่เอากฎระเบียบมาขยี้แบบนี้ ถ้าผิดก็เตือนให้เราแก้ไข ดีกว่าที่จะพิฆาตเราเลย อยากถามแค่ว่า มีทางออกให้ตนได้ทำสำเร็จไหม และขอย้ำว่า เราทำธุรกิจด้วยความสุจริตและตั้งใจ
ที่มา : มติชน