กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่าประทับใจ หลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะ เวียดนาม พร้อมคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขัน

ซึ่งเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าว เกิดขึ้นหลังเกมในระหว่างที่นักกีฬารับเหรียญรางวัล และกำลังเก็บภาพประทับใจกันอยู่ในสนาม ได้มีแฟนคลับของ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี ที่ได้มาพบปะลูกยางสาวไทย และเจ้าตัวก็เก็บความดีใจไว้ไม่อยู่จนร้องไห้ออกมา

จากในคลิปดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บุ๋มบิ๋มได้ยืนคุยกับแฟนคลับคนดังกล่าว ที่คาดน่าจะเป็นชาวจีน ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน ก่อนที่ลูกยางสาวจะอ้าแขนและโผกอดกับแฟนคลับคนดังกล่าว ซึ่งจากในคลิปจะเห็นได้ว่าแฟนคลับคนดังกล่าวถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ

นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ X (ทวิตเตอร์) ชื่อแอคเคาท์ ‘Likeeeeeebb’ ได้โพสต์ภาพคู่กันของบุ๋มบิ๋มและแฟนคลับคนดังกล่าว โดยระบุว่า “ความน่ารักของบบ (บุ๋มบิ๋ม) กับแฟนคลับ แฟนคลับคนจีนเขียนจดหมายให้น้องด้วยนะแกมันน่ารักมากๆเลยอ่ะเราดีใจที่มีคนรักน้องและซัพพอร์ตน้องแบบนี้ ยิ้มหวานเลยนะคนเก่งหนูสมควรได้รับมันนะลูก”

อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยว่าในจดหมายมีใจความว่าอะไรบ้าง แต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องราวน่าประทับใจ และแสดงให้เห็นว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทย เป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกจริงๆ

ความน่ารักของบบกับแฟนคลับแฟนคลับคนจีนเขียนจดหมายให้น้องด้วยนะแกมันน่ารักมากๆเลยอ่ะเราดีใจที่มีคนรักน้องและซัพพอร์ตน้องแบบนี้ ยิ้มหวานเลยนะคนเก่งหนูสมควรได้รับมันนะลูก

Cr:ได้มาจากแฟนคลับต่างชาติของบบค่ะ #วอลเลย์บอลหญิง pic.twitter.com/hweM2ttliC

— Nothing is worth if you are not happy. (@Likeeeeeebb) October 7, 2023