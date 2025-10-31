“บอล” จักรพันธ์ พรใส แข้งจอมเก๋าวัย 38 ปี โดนชาวเน็ตแซว หลังยิงจุดโทษชิพก่อนที่บอลจะข้ามคาน ในเกมที่ ขอนแก่น เอฟซี ออกไปแพ้จุดโทษ พราม แบงค็อก 5-6 ในศึกฟุตบอลเอฟเอ คัพ รอบ 64 ทีมสุดท้าย
เกมนี้ ทั้งสองทีมต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะ หลังจากเสมอกันในเวลาปกติ รวมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ
อย่างไรก็ตามในช่วงยิงจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะ เมื่อถึงคิว บอล จักรพันธ์ เดินมายิง ก่อนที่เจ้าตัวจะเลือกยิงด้วยการชิพบอลแต่บอลดันข้ามคานออกไป ซึ่งผู้บรรยายในเกมดังกล่าวถึงกับร้องด้วยความเสียดาย พร้อมบอกว่า แข้งรายนี้เลือกที่จะยิงแบบ ปาเนนก้า พร้อมแซวว่า เห็นลูกยิงนี้ โค้ชขอนแก่น เอฟซี น่าจะบอกว่า “อย่าคลาสสิค”