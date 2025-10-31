สมาคมบอล ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายฟุตบอลชายซีเกมส์สายของทีมชาติไทย จากสงขลากลับมาฟาดแข้งที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ตามที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแลักีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ซึ่งวาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณาการแบ่งสายสำหรับฟุตบอลชาย โดยในที่ประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอให้ ฟุตบอลชายซีเกมส์ กลุ่มเอ ที่มี ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ), กัมพูชา และติมอร์ เลสเต เดิมแข่งที่สนามติณสูลานนทร์ จังหวัดสงขลา ให้กลับมาจัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เพราะมองว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นสนามจัดพิธีเปิดและปิด จึงทำให้มีการจัดการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด และนายอรรถกรได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายชัยภักดิ์ ก่อนจะมีมติให้กลับมาจัดที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ตามที่ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ
โดยในส่วนของโปรแกรมแข่งกลุ่มเอนั้นจะมีการขยับโปรแกรม จากเดิมแข่งวันที่ 1-5-9 ธ.ค. มาแข่งขันในวันที่ 4-7-11 ธ.ค. เพื่อเลี่ยงพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าแฟนกีฬาชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงต่างไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของคณะกรรมการจัดซีเกมส์ พร้อมตั้งคำถามว่าสงขลาไม่ปลอดภัยตรงไหน เนื่องจากที่ผ่านมามีการจัดฟุตบอลระดับนานาชาติมาแล้ว อย่างเช่นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 50 สามารถจัดแข่งที่สนามติณสูลานนท์ได้อย่างไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เผยว่าการตัดสินใจย้ายโปรแกรมแข่งฟุตบอลชายกลุ่มเอ ของทีมชาติไทย กลับมาแข่งที่สนามราชมังคลากีฬาถานนั้นไม่เป็นการตัดสินใจของสมาคมแต่อย่างใด
ที่ผ่านมาสมาคมพยายามหาทางเลือกและทางออกให้กับฝ่ายจัดแข่งขัน เพราะมองว่าการใช้สนามราชมังคลากีฬาสถาน อาจจะไม่สะดวก เนื่องจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมงานพิธีเปิดต้องเข้าติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ ดังนั้นจึงเสนอให้ไปแข่งที่สงขลา และเชียงใหม่
จึงขออนุญาตชี้แจงเรื่องการย้ายสนามฟุตบอลชายกลุ่มไทยมาเตะราชมังคลากีฬาสถาน เป็นมติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดย รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และเป็นมติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้แทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมด้วย และสมาคมฟุตบอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายสนามแข่งขัน