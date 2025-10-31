เพชรศิลา ป่วยจำใจถอนชก Superfight “ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน” ชิงเฉพาะกาลราชดำเนิน ปะทะ “เมธี ส.ส.ต้อยแปดริ้ว”

ศึก RWS Superfight ชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท ที่มีเงินโบนัส 1 ล้านบาท ระหว่าง เพชรศิลา ว.อุรชา กับ ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน เป็นอันต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจากแชมป์ราชดำเนินรุ่น 122 ปอนด์อย่าง เพชรศิลา มีอาการป่วยกะทันหัน ทำให้ต้องถอนตัวจากศึกในครั้งนี้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ครองเข็มขัดแชมป์ไม่สามารถขึ้นป้องกันแชมป์ได้ ส่งผลให้การชิงแชมป์เฉพาะกาลเกิดขึ้น โดยผู้ท้าชิงอย่าง ขุนศึกน้อย จะได้ชิงแชมป์เฉพาะกาลของเวทีราชดำเนิน กับ เมธี ส.ส.ต้อยแปดริ้ว มวยจอมเก๋าที่เคยชิงเข็มขัดเส้นนี้มา 5 ครั้งถ้วน ในวันเสาร์ที่ 8 พ.ย.นี้

สำหรับผู้ชนะ นอกจากจะได้แชมป์เฉพาะกาลของเวทีราชดำเนินไปครองแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่ไฟต์ถัดไปจะได้ขึ้นชิงแชมป์จริงกับ เพชรศิลา ที่น่าจะกลับมาฟิตพร้อมขึ้นชกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

