ทัพโต้คลื่นดาวรุ่งไทยยกทัพถึงเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เรียบร้อยแล้ว เตรียมทำศึก “ไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชียน แชมเปี้ยนชิพ” ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 วางแผนลงฝึกซ้อมในทะลทันที เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสภาพลม และสภาพคลื่นทะเลให้ได้มากที่สุด
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชียน แชมเปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน 4 คน ได้แก่ รุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง/ รุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี ชนัฐกานต์ เจริญสุข/ รุ่นไอคิวฟอยล์ ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี นายวิทวัส เลิศล้ำ
อย่างไรก็ตาม สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจส่งนักกีฬาลงแข่งขันเพิ่มอีก 1 คน ได้แก่ วชิรวิทย์ หมั่นบำรุง ในรุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 17 ปี ภายใต้การดูแลของ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน โดยล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 31 ตุลาคม 2568 คณะนักกีฬาชุดดังกล่าวได้ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปเมืองเซินเจิ้น ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน เอฟดี596 เวลา 19.05 น. เดินทางถึงเมืองเซินเจิ้น เวลา 22.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง จากนั้นได้เดินทางเข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจาก นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน ว่าการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น สภาพอากาศเย็นสบายประมาณ 20-23 องศาเซลเซียส ช่วงดึกมีลมแรงเล็กน้อย ตนได้กำชับให้ทุกคนดูแลสภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สำหรับโปรแกรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จะนำอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นจะลงฝึกซ้อมในทะลทันที เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสภาพลม และสภาพคลื่นทะเลให้ได้มากที่สุด โดยตนจะเดินทางไปสมทบเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาติดขอบสนามด้วย
“รายการนี้นักกีฬาไทยค่อนข้างเสียเปรียบ โดยเฉพาะในรุ่นเยาวชนชายและหญิง เพราะอายุนักกีฬาไทยประมาณ 15 ปี แต่ต้องแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกว่า แต่สมาคมฯ จะใช้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างเทคนิค ศึกษาคู่แข่ง และเติมเต็มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาชุดนี้ ซึ่งเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ค.ศ.2026) ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น” พ่อบ้านทีมโต้คลื่นไทย กล่าว