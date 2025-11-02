แบงค็อก ยูไนเต็ด แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเอง แต่ว่าการเหลือผู้เล่นเพียง 10 คนทำให้โดนอุทัยธานี เอฟซี บุกมาเชือดถึงถิ่น ขณะที่ลำพูนเฝ้ารังพ่ายการท่าเรือ ศึกไทยลีก

ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) เมื่อ 2 พ.ย. ที่ทรู บีจี สเตเดียม “แข้งเทพ”ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ช้างป่าห้วยขาแข้ง”อุทัยธานี เอฟซี ที่ยังไม่ชนะใครในซีซั่นนี้

เกมนี้เจ้าบ้านต้องเหลือผู้เล่นเพียง 10 คนตั้งแต่นาทีที่ 14 จากการที่ มูห์เซน อัล กาสซานี โดนใบแดงไล่ออก แต่ว่านาที 43 เซยะ คุโนริ ยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0

อย่างไรก็ตามการที่อุทัยธานีมีผู้เล่นมากกว่า นาที 51 บรูโน บาโญ ยิงให้ทีมเยือนตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาที 83 บรูโน บาโญ โหม่งประตูชัยให้อุทัยธานีเฉือนชนะแบงค็อก 2-1 เก็บชัยชนะนัดแรกของซีซั่นนี้ได้สำเร็จ

ส่วนอีกคู่ที่ลำพูน สเตเดียม “ราชันโคขาว”ลำพูน วอริเออร์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “สิงห์เจ้าท่า”การท่าเรือ เอฟซี โดยเกมนี้ทีมเยือนเหนือกว่าเป็นฝ่ายบุกเอาชนะไม่ยาก 2-0 เก็บ 3 แต้มกลับบ้าน

