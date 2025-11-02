ศึกฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ “TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย” (เทยิน ยู-17 นิว เจเนอเรชัน คัพ 2025 ประเทศไทย) ปิดฉากลงอย่างเร้าใจ เมื่อทีมท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี โชว์ฟอร์มเด่นเฉือนเอาชนะ พีวีเอฟ เวียดนาม ไปอย่างสุดมันส์ด้วยสกอร์ 2 – 1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์ไปครองท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่ม ณ ธนบุรี สเตเดี้ยม
พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก มร. มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธานองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) มร. คาซูชิเกะ อาซาดะ ประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. บัญชา เกิดมณี อธิการดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับเหล่านักเตะเยาวชนผู้สร้างความประทับใจตลอดทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 โดยมี 8 สโมสรเยาวชนจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และเมียนมา ร่วมประชันฝีเท้าในสมรภูมิลูกหนังเยาวชนสุดเข้มข้น ได้แก่
สาย A: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (BG Pathum), พราม เอฟซี (Prime FC), ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี (THAKHAM Chonburi FC), ฟัลคอน เอฟซี (Falcon FC) ประเทศเมียนมา
โดยแชมป์สาย A ได้แก่ ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี (THAKHAM Chonburi FC)
สาย B: อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (Assumption United), ราชนาวี เอฟซี (Rajnavy FC), พีวีเอฟ เวียดนาม (PVF Vietnam) ประเทศเวียดนาม, อิวากิ เอฟซี (IWAKI FC) ประเทศญี่ปุ่น
โดยแชมป์สาย B ได้แก่ พีวีเอฟ เวียดนาม (PVF Vietnam) ประเทศเวียดนาม
สำหรับคู่รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่าง ฟัลคอน เอฟซี (ประเทศเมียนมา) และ ราชนาวี เอฟซี โดย ฟัลคอน เอฟซี โชว์ฟอร์มเด่น ทำประตูชนะราชนาวี เอฟซี ด้วยสกอร์ 3 – 1 ส่วนคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการขับเคี่ยวระหว่างทีม ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี และทีม พีวีเอฟ เวียดนาม โดยทีมท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี โชว์ฟอร์มร้อนแรง จบเกมส์ด้วยสกอร์ 2 – 1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ชมทั่วสนาม
ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ฟัลคอน เอฟซี (Falcon FC) จากประเทศเมียนมา และยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักเตะดาวเด่นที่สร้างความประทับใจตลอดรายการ ได้แก่
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (Most Valuable Player):
พสิษฐ์ วงศ์แสนสุข จาก ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี
รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด (Top Scorer Award):
Nyi Nyi Thant (ญีญี ตาน) จาก ฟัลคอน เอฟซี (Falcon FC) ประเทศเมียนมา
โดย มร.มาซาโอะ คิบะ ประธานองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) และผู้จัดการแข่งขัน กล่าวขอบคุณบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของรายการ รวมถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน คณะกรรมการผู้ตัดสิน และนักกีฬาทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการแข่งขัน “TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย” พร้อมกล่าวว่า การได้เห็นความมุ่งมั่นและพลังของนักกีฬาเยาวชนในสนาม สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของรายการนี้ในการพัฒนาวงการฟุตบอลในอนาคต โดย JDFA จะมุ่งมั่นจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นรายการที่ได้รับความรักและการสนับสนุนจากทุกคนต่อไป
สำหรับ มร. คาซูชิเกะ อาซาดะ ประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน ได้กล่าวปิดท้ายว่า การได้เห็นนักฟุตบอลเยาวชนทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ตลอดการแข่งขัน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลัง ความมุ่งมั่น และการเติบโตทั้งในด้านทักษะกีฬา และจิตใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมส่งกำลังใจให้นักเตะทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่ความฝันในการเป็นตัวแทนทีมชาติและนักฟุตบอลระดับโลกในอนาคต
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ตอกย้ำเจตนารมณ์ของ JDFA และพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นสร้างเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะฟุตบอลในระดับสากล พร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักเตะอาชีพในอนาคต และเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแข็งแกร่งระหว่างชาติในภูมิภาคอาเซียน