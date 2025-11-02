สต๊าฟเมืองทอง ยูไนเต็ด ที่นำโดย เจษฎา จิตสวัสดิ์ ดัสกร ทองเหลา และ ดานโญ เซียกา ต้องเข้ามาเคลียร์กับแฟนคลับหลังทีมผลงานสุดบู่เปิดบ้านพ่ายประจวบ
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 2 พ.ย. “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ยังไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเป็นทางการ จากการที่แยกทางกับ “โค้ชอ้น”รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค เปิดบ้านแพ้ “ต่อพิฆาต”พีที ประจวบ เอฟซี 1-4
หลังเกมดังกล่าวแฟนบอลเมืองทองตะโกนด่าทอนักเตะทีมรักของตัวเองที่เค้นฟอร์มเก่งไม่ออก และแม้ว่าจะพยายามร้องเพลงเชียร์หลังจบเกม แต่มีวิวาทะกับทีมงานสต๊าฟโค้ชของเมืองทอง ทำให้หลังจากจบเกมแล้วแฟนบอลเมืองทองมารอฟังความเห็นของเหล่าสต๊าฟโค้ชของเมืองทอง โดยบอกว่าพวกตนพยายามทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนทีม แต่ที่ได้รับกลับมาเป็นสิ่งที่แฟนบอลไม่พอใจ และเห็นว่าสต๊าฟเมืองทองท้าทายแฟนบอลคล้ายกับการเรียกลงมาท้าต่อย
อย่างไรก็ตามทีมงานสต๊าฟโค้ชเมืองทองที่นำโดย เจษฎา จิตสวัสดิ์ ดัสกร ทองเหลา และ ดานโญ เซียกา เข้ามาพูดคุยกับแฟนบอล ขอโทษกับการกระทำที่อาจทำให้แฟนบอลไม่พอใจ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้น ซึ่งจากการขอโทษดังกล่าวทำให้กลุ่มแฟนบอลเมืองทองพอใจกับคำตอบ
โดยในส่วนของ เจษฎา จิตสวัสดิ์ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการท้าต่อย แต่เป็นการเรียกแฟนบอลคนดังกล่าวให้ลงมาเพื่อพูดคุยให้เข้าใจกัน พร้อมอธิบายว่าแฟนบอลเตรียมมาสนับสนุนทีม ขณะที่ทีมงานโค้ชเตรียมแผนสำหรับนักเตะเช่นกัน เกมนี้ไม่มีใครอยากแพ้ เมื่อแพ้แล้วบรรยากาศเลยตึงเครียด