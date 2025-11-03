ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ชุดสู้ศึก เอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศบาห์เรน เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังสร้างผลงานคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ทัพนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ด้วยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 834 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส่วนผลงานของทีมแบดมินตันเยาวชนไทยถือว่าโดดเด่นอย่างยิ่ง โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้ถึง 4 เหรียญ ประกอบด้วย 1 เหรียญทองจากประเภทหญิงเดี่ยว โดย “หนูแหวน” อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์, 1 เหรียญเงิน จากประเภทหญิงเดี่ยว โดย “รวงข้าว” ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง
รวมถึงอีก 2 เหรียญทองแดง จากประเภทคู่ผสม โดย ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์ กับ “นตา” ชัญญพัชร์ ชาติวีระชัยศรี
โดยการเดินทางกลับในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ โดยมี นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ นายถาวร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางไปให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาทุกคน