เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬายูโดคนตาบอดทีมชาติไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย , การกีฬาแห่งประเทศไทย , กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และน้ำดื่มตราสิงห์ และ FBT ออกเดินทางสู่กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันยูโดคนตาบอดรายการใหญ่ระดับทวีป IBSA Judo Asian Championships 2025 ระหว่างวันที่ 3–11 พฤศจิกายน 2568 ด้วยเที่ยวบิน KC932 บินลัดฟ้าสู่ กรุงแอสตราน่า ประเทศคาซัคสถาน โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอด เดินทางไปส่งนักกีฬายูโดคนตาบอดทั้งหมดด้วยตนเอง รวมสิ้น 9 คน แบ่งเป็น
สำหรับนักกีฬาชาย 4 คน
รุ่น 70 กก.
J1 : เอกรินทร์ เมฆแสน
J2 : ศิริวัฒน์ หมวกคำ
รุ่น 81 กก.
J1 : กิตติไกร ใจสิน
J2 : อติเทพ พยัคฆ์สา
ด้านนักกีฬาหญิง 5 คน
รุ่น 52 กก.
J2 : เพ็ญศิริ สุมล , ณัฐวรรณ สุริยา และ จีรนันท์ แก่นแก้ว
และ รุ่น 60 กก.
J1 : วอริษยา พาเจนท์ และ พิชญาภา แสนมั่น
ทีมยูโดคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งเป้าติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เพื่อก้าวเข้าสู่ ranking ของการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ในอีก 3 ปีข้างหน้า
โดยตัวแทนนักกีฬายูโดคนตาบอดทีมชาติไทย กิตติไกร ใจศิลป์ และ เพ็ญศิริ สุมนต์ 2 นักกีฬายูโดคนตาบอดไทย เป็นตัวแทนกล่าว ขอบคุณ สมาคมผู้สนับสนุน และ นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยกล่าวว่า “ขอบคุณทางสมาคมที่ดูแลและส่งนักกีฬาคนตาบอดไปแข่งขัน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง อีกทั้งยังมอบเสื้อฮีตเทคกันหนาวให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เดินทางไปแข่งขันหลังทราบว่าอูณหภูมิที่คาซัคสถาน -13 องศาเซลเซียส ในฐานะนักกีฬาจะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดและฝากแฟนกีฬาส่งกำลังใจให้ทีมยูโดคนตาบอดไทย สุดท้ายนี้หวังว่าจะสร้างชื่อเสียงและนำความสำเร็จกลับมาสู่บ้านเกิดประเทศไทยของเรา”
ด้าน นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สมาคมพร้อมสนับสนุนทุกอย่างอย่างเต็มกำลัง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัว การฝึกซ้อม หรือการเดินทาง เพราะเป้าหมายของเราชัดเจน คือการคว้าเหรียญติดมือกลับประเทศไทย นักกีฬาทุกคนคือความหวังของชาติ ขอให้ทุกคนมีวินัย เชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมแพ้ขอให้ทำหน้าที่ให้สุดกำลัง ให้สมกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยที่มีธงไตรรงค์อยู่บนหน้าอก พวกคุณไม่ได้สู้เพียงลำพัง ทุกกำลังใจจากคนไทยอยู่ข้างหลัง สมาคมพร้อมเดินเคียงข้างนักกีฬาทุกคนอย่างต่อเนื่อง ขอให้ลงสนามด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง และเชื่อว่าความสำเร็จจะเป็นของทีมไทยแน่นอน”
ทั้งนี้ กีฬาคนตาบอดของไทยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างชัดเจน ทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภททีม โดยล่าสุด “น้องมิ้น” เพ็ญศิริ สุมนต์ นักกีฬายูโดคนตาบอดวัยเพียง 15 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกIBSA Judo World Championships 2025 ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม คลาส J2 ที่ประเทศคาซัคสถาน เมื่อเดือนพฤศภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาคนพิการไทย