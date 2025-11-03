สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการใหญ่ “PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2568 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 เป็นรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์สุดท้าย
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม ซี แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จาก กทม. โชว์ฟอร์มแมทช์ส่งท้าย เอาชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ จากขอนแก่น 2-0 เซต 6-4, 6-2 ส่งผลให้ แพรวา มีผลงานรวม ชนะ 3 แมทช์รวด รั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม และได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ มะลิ อ่องลออ จากปทุมธานี
ทางด้านชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม ซี อนันดา นวลตา จากมุกดาหาร ใช้การหวดที่เฉียบขาด เอาชนะ ณธรรศ เลขะกุล จากเชียงใหม่ ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-0 ส่งผลให้ อนันดา มีผลงานรวม ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์ เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม ส่วน ณธรรศ แพ้ 3 แมทช์รวด เป็นอันดับ 4 ของกลุ่ม และทั้งคู่ ไม่สามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้
ในส่วนผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมด แมทช์สุดท้าย มีดังนี้ รุ่น 8 ปี ชายเดี่ยว กลุ่ม ซี วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล (ชุมพร) ชนะ กฤศฐภณ ทำใหม (ขอนแก่น) 5-3, 4-0 กลุ่ม ดี อนาวิน เวชภูติ (ชุมพร) ชนะ ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ (เพชรบูรณ์) 2-4, 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
หญิงเดี่ยว กลุ่ม ซี คณินพิชญ์ วโรภาษ (กทม.) ชนะ ฉัตรนเรศ ปิ่นสุวรรณ (กทม.) 4-0, 4-0 กลุ่ม ดี ปองขวัญ ทยาวิวัฒน์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ภัทรดา เสียงเสนาะ (นครปฐม) 4-1, 4-1
รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว กลุ่ม ซี ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (อยุธยา) ชนะ อธิวัฒน์ บุญชู (กทม.) 4-2, 4-1 ทรอย ศิวพฤกษ์ (กทม.) ชนะ ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ (อุดรธานี) 5-4(5), 4-1 ส่วนกลุ่ม ดี อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) 4-2, 5-3
หญิงเดี่ยว กลุ่ม ซี เหนือฟ้า สุจิระพงษ์ชัย (กทม.) ชนะ นิตย์นิภา สิหนาทกถากุล (กทม.) 4-2, 4-2 กลุ่ม ดี ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร (กทม.) ชนะ พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่) 2-4, 4-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8