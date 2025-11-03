สมาคมลูกหนัง ประกาศรายชื่อ 50 นักเตะชาย ที่อยู่ในข่ายพิจารณาเข้าร่วมบู๊ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-20 ธ.ค.
สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ในเบื้องต้น และจะมีการคัดเลือกนักกีฬาอีกครั้งให้เหลือ 23 คน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด
สิรเศรษฐ เอกประทุมชัย สโมสร ชัยนาท ฮอร์นบิล
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสร สงขลา เอฟซี
ศิรัสวุฒิ วงค์เรือนคำ สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
กองหลัง
วิชั่น อินอร่าม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
อรรถพล แสงทอง สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
บุคฆอรี เหล็มดี สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
ธนชัย นาถธนกุล สโมสร นครศรี ยูไนเต็ด
โยนัส ยศรัญ ชวาเบ สโมสร บางกอก เอฟซี
ชนภัช บัวพันธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
นาธาน เจมส์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชานนท์ ทำมา สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
สิงหา มาระสะ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
สพล น้อยวงษ์ สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธีร์กวิน จันทร์ศรี สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
กิตติพัฒน์ กุลภา สโมสร ระยอง เอฟซี
ธวัชชัย อินทร์ประโคน สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
ชัยพล อดทน สโมสร สุโขทัย เอฟซี
กองกลาง
ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ สโมสร ชัยนาท ฮอร์นบิล
สิทธา บุญหล้า สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
ยศกร นาถสิทธิ์ สโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด
วรฤทธิ์ มุงคุณ สโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด
สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ณัฐพง เชื้อกามุด สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
รัฐศาสตร์ บังสูงเนิน สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
สงครามสมุทร น้ำผึ้ง สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
เสกสรรค์ ราตรี สโมสร ระยอง เอฟซี
นันทิพัฒน์ ใจมั่น สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
กองหน้า
ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
ต้นตะวัน ปุนทมุณี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
นพรัตน์ พรมเอี่ยม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ภูวเนตร ทองคุ่ย สโมสร ทัพหลวง ยูไนเต็ด
ฐิติภัส เอกอรัญพงศ์ สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
ธีรภัทร ปรือทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
พันธมิตร ประพันธ์ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ชินเงิน ภู่ตันหยง สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ชินวัตร ประจวบมอญ สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
ยศกร บูรพา สโมสร โฮวกัง ยูไนเต็ด
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ กัมพูชา และ ติมอร์ เลสเต โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
วันที่ 3 ธ.ค. พบติมอร์ เลสเต เวลา 19.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน และวันที่ 10 ธ.ค. พบกัมพูชา เวลา 19.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ส่วนรอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 15 และ 18 ธ.ค.