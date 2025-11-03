สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนเยาวชนและประชาชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติรวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์ 2028

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 พ.ย.มีนักมวยสากลทีมชาติไทยลงแข่ง 4 คู่ รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 54 กก.หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ตัวเต็งเหรียญทองซีเกมส์ ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวัง ต้อน ชนะคะแนน ไอวี่ เจน สมิธ นักชกสาวชาวอังกฤษ 5-0 คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพกำปั้นทีมชาติไทย

เช่นเดียวกับ รุ่น57กก.หญิง ปุณรวีร์ รื่นรส นักชกฝีมือดีตัวความหวังเหรียญทองซีเกมส์ พบ วีเวียน พาร์สัน(อังกฤษ) ปรากฎว่า ตลอด 3 ยก นักชกสาวไทยทำได้ดีกว่าชนะคะแนน 4-1 ซิวเหรียญทองอีกราย

ขณะที่ รุ่น60กก.ศักดา รวมธรรม แพ้คะแนน จู้ด กาเลเกอร์(ไอร์แลนด์) 0-3 ได้แค่เหรียญเงิน และ รุ่น60กก.หญิง อภิษฎา ทันท่าหว้า แพ้คะแนน แอมเบอร์ ฟาร์ราเวย์(ออสเตรเลีย)1-4 ได้เหรียญเงิน

สรุปทีมมวยสากลชุดซีเกมส์ ได้ 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

