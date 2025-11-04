สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย รับฟังทุกปัญหา ประกาศตั้ง “โค้ชโอม” เทศนา พันธ์วิศวาส อดีตทีมชาติ รับหน้าที่ผู้จัดการทีมชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพปลายปีนี้
จากกรณีก่อนหน้านี้ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย หญิงเดียวมืออันดับ 1 ของไทย และมืออันดับ 6 ของโลก ร้องขอต่อสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ขอให้เปลี่ยน ทีมบริหารของฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและ ผู้จัดการทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ที่ถูกตัดเบี้ยเลี้ยง หลังจากไม่ได้เดินทางไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด เพราะต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ และได้รับการแจ้งจากสมาคมฯ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 “บิ๊กป้อม” พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ได้เชิญผู้ฝึกสอนหลายๆคนที่มีนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ เข้ามาปรึกษาหารือ ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอันที่จริงแล้วการนัดประชุมดังกล่าวมีการวางแผนล่วงหน้า ไม่ใช่การนัดด่วนเพราะกระแสกดดัน เพราะพอทราบปัญหาก็ได้ลงไปดูด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด
“ในส่วนของฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากฝ่ายนี้มีกรรมการบางท่านขอลาออกไปบ้าง จึงอยู่ในช่วงหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน จึงให้ชุดเก่าดูแลไปก่อน”
“นอกจากนี้ในส่วนของ ผู้จัดการทีมชาติชุดซีเกมส์ ซึ่งก็ต้องใช้ฝ่ายนี้ในการแต่งตั้งคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานด้วย จึงถือโอกาสนี้หารือกัน ฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เข้ามาพูดคุย มีหลายฝ่ายให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ ก่อนจะมีมติในที่ประชุมเลือก “โค้ชโอม” นายเทศนา พันธ์วิศวาส อดีตนักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบดมินตันของ SCG Badminton Academy และเป็นรองเลขาธิการสมาคมฯ รับหน้าที่ผู้จัดการทีมซีเกมส์ในครั้งนี้”