จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษเจอปัญหาเรื่องเอกสาร ทำให้อาจไม่ทันลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับ สิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย. ลุ้นฟีฟ่าตัดสินอย่างเป็นทางการ
ตามที่สโมสรกริมส์บี ทาวน์ ในลีกทู อังกฤษ ยืนยันพร้อมปล่อยตัว จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ให้เล่นกับทีมชาติไทย ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพ.ย. ซึ่งไทยจะอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย. และเยือนศรีลังกา ในเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 18 พ.ย.
อย่างไรก็ตามตามกฎใหม่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ที่ต้องตรวจความเกี่ยวข้องกับชาตินั้นๆ ของนักเตะอย่างละเอียด ซึ่งก่อนหน้าได้เกิดปัญหาเดียวกันกับหลายประเทศ อย่างในเอเชียได้สั่งแบนนักเตะทีมชาติมาเลเซียมาแล้วหลายคนจากการที่ไม่สามารถชี้แจงความสัมพันธ์ของนักเตะกับทีมชาติได้อย่างชัดเจน
ในกรณีของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ จะมีคุณแม่ ฮันนาห์ ซุ่นทรัพย์ เป็นคนไทยแท้ แต่ว่าฟีฟ่าต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่นั่นคือ ใบมรณะบัตรของคุณตา (พ่อของแม่) เพื่อให้ดาวเตะลูกครึ่งสามารถลงเล่นให้ทีมชาติไทยได้
มีรายงานว่าตอนนี้บรรดาญาติของคุณแม่ฮันนาห์ที่ประเทศไทย กำลังค้นหาใบมรณะบัตรของคุณตา ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควร จากนั้นต้องส่งไปให้ตัวแทน แปลเป็นภาษาอังกฤษ และส่งให้กับฟีฟ่า ต่อไป
ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงถึงสูงมากที่ จู๊ด เบลล์ จะยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก ฟีฟ่า ก่อนวันที่ 13 พ.ย. ซึ่งไทย มีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบ สิงคโปร์ ที่สนามธรรมศาสตร์ รังสิต ดังนั้นจึงยังไม่สามารถลงสนามได้ เพราะสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎและอาจถูกลงโทษภายหลัง
ส่วนเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก เยือน ศรีลังกา วันที่ 18 พ.ย. มีความเป็นไปได้ที่เอกสารทุกอย่างจะเสร็จสิ้น แต่ยังต้องลุ้นว่าเรียบร้อยสมบูรณ์หรือไม่ ตราบใดที่ ฟีฟ่า ยังไม่อนุมัติ