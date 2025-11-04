แบดมินตัน ปทุมธานี จูเนียร์ฯ ชิงชัย 17-23 พ.ย. นี้ ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดเวทีเยาวชน 18 ชาติ เก็บคะแนนโลก พร้อมทดสอบสนามแข่งจริงสำหรับซีเกมส์ 2025
ปทุมธานี พร้อมแล้ว สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนนานาชาติ “แบดมินตัน โยเน็กซ์ ปทุมธานี จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรี่ย์ 2025” (BAT YONEX PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2025) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2568 ที่ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นสนามเดียวกันกับที่จะใช้จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมีนักกีฬาจาก 18 ประเทศเข้าร่วมชิงชัย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากบ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เปิดเผยว่า การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนามาตรฐานนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยสู่ระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานี คาดหวังว่ารายการระดับนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นเด็กเยาวชนให้มาสนใจเรื่องกีฬาให้มากขึ้น และ ยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด และอยากให้พี่น้องประชาชน รวมถึงแฟนกีฬาแบดมินตัน ให้ความสนใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันตลอดสัปดาห์ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2568 ที่ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ด้าน พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของรายการนี้ว่า เป็นโอกาสสำคัญในการ “ทดสอบสนาม” แข่งขันจริง ที่ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ก่อนการเป็นเจ้าภาพมหกรรม ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยรายการแบดมินตันในศึกซีเกมส์มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2568 โดยการแข่งขัน ปทุมธานี จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรี่ย์ นี้ จะจัดการแข่งขันรวม 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นต่ำกว่า 13 ปี / 15 ปี / 17 ปี / และ 19 ปี ใน 5 ประเภท คือ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม เพื่อให้นักกีฬาเยาวชนได้ประลองฝีมือและเก็บคะแนนสะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ ได้กล่าวเสริมว่า การแข่งขันรุ่นเยาวชนทั้ง 4 รุ่นนี้ จะเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยได้ปะลองฝีมือกับนักกีฬาจากต่างชาติ 18 ประเทศ ได้เห็นการแข่งขันที่สนุกและเต็มอรรถรส อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และยังเป็นการโปรโมทความพร้อมของจังหวัดปทุมธานี ก่อนมหกรรม ซีเกมส์ 2025 อีกด้วย