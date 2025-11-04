บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาศัยความเฉียบคมที่มีมากกว่า เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเซี่ยงไฮ้ พอร์ต ตัวแทนจากจีน คว้าชัยเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025/26 ลีกสเตจ โซนตะวันออก นัดที่ 4 “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เปิดช้าง อารีนา รับการมาเยือน เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี สโมสรจากประเทศจีน ปัจจุบันบุรีรัมย์รั้งอันดับ 11 ของตาราง มี 3 คะแนน ขณะที่ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี ทีมเยือนจากประเทศจีน อยู่อันดับ 12 มี 1 คะแนน จากการลงสนามเท่ากัน 3 นัด
นาทีที่ 15 เจ้าถิ่นปราสาทสายฟ้า ได้ประตูที่รอคอย เมื่อ ศุภชัย ใจเด็ด รับบอลจาก โรเบิร์ต ซูลจ์ ที่แทงทะลุผ่านแนวรับของ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี ก่อนจิ้มด้วยขวา ส่งบอลผ่านมือ หยาน จุนหลิง ผู้รักษาประตูทีมเยือนเข้าประตูไปบุรีรัมย์ ออกนำ 1-0
จากนั้นนาทีที่ 65 บุรีรัมย์ได้ประตูหนีห่าง เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี 2-0 เมื่อ ธีราทร บุญมาทัน เปิดลูกเตะมุมเข้าเขตโทษให้ โกรัน เคาซิช โหม่งชงต่อให้กับ เคอร์ติส กู๊ด ปราการหลังชาวออสเตรเลีย วิ่งเข้ามาชาร์จบอลเข้าประตูไปเป็นประตูชัยให้เจ้าบ้านเก็บ 6 คะแนนจาก 4 นัด