การทางพิเศษ เปิดตัว “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดยการทางพิเศษ” ดึง ณัฐกานต์ เมืองบุญ – สุขเดฟ โคเคอร์ สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่นักบาสเกตบอลอาชีพ
การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส จัดกิจกรรมครั้งใหญ่ภายใต้โครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดยการทางพิเศษ” ด้วยการพลิกโฉมลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ให้กลายเป็นลานบาสเกตบอลกลางแจ้งที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมจัดบาสเกตบอลคลินิกและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
ทั้งนี้การทางพิเศษได้เชิญนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย “อาร์ม”ณัฐกานต์ เมืองบุญ และ สุขเดฟ โคเคอร์ ร่วมถ่ายทอดทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่นักบาสเกตบอลอาชีพ วันพุธที่ 7 ม.ค.2569 ที่ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช กรุงเทพฯ