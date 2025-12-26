การทางพิเศษ เปิดตัว “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดยการทางพิเศษ” ดึง ณัฐกานต์ เมืองบุญ – สุขเดฟ โคเคอร์ สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่นักบาสเกตบอลอาชีพ

การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส จัดกิจกรรมครั้งใหญ่ภายใต้โครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดยการทางพิเศษ” ด้วยการพลิกโฉมลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ให้กลายเป็นลานบาสเกตบอลกลางแจ้งที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมจัดบาสเกตบอลคลินิกและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ทั้งนี้การทางพิเศษได้เชิญนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย “อาร์ม”ณัฐกานต์ เมืองบุญ และ สุขเดฟ โคเคอร์ ร่วมถ่ายทอดทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่นักบาสเกตบอลอาชีพ วันพุธที่ 7 ม.ค.2569 ที่ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
7

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
8

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย
9

พ่อเลิกงาน จุดไฟปิ้งปลายังไม่ทันสุก ลูกทาสยา ใช้มีดฟันพ่อ โชคดีหลบทัน แย่งมีดมาฟันกลับจนลูกสิ้นใจ
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ