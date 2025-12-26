รมว.กีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เผยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ภาพรวมไม่ได้แย่ขนาดนั้น ยอมรับมีข้อผิดพลาดแต่ก็แก้ไขได้เร็ว เผยต่างชาติยังชื่นชม

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาเผยถึงภาพรวมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งเต็มไปด้วยดราม่าถึงความไม่พร้อม ว่า ซีเกมส์ที่ผ่านมาอาจจะเป้นซีเกมส์ที่มีดราม่าเกิดขึ้นมาก แต่ยืนยันว่าถ้าให้ย้อนกลับไปอีกครั้งก็จะพิจารณาแบบเดิม เพราะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วกับเวลาที่มีอยู่ อย่างไรก้ตามแม้ว่าจะมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นมากมาย แต่ในการพูดคุยกับตัวแทนจากชาติต่างๆ ยังยืนยันว่าพอใจกับการเป้นเจ้าภาพของเรา ที่อาจจะมีปัญหาในช่วงแรก แต่ก็แก้ไขปรับปรุงได้เร็ว

“ผมยืนยันกับทุกฝ่ายว่า เรื่องที่เราถูกต่อว่าเรายอมรับไปก่อน และจะไม่ไปโต้เถียง เพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ กกท. รับไปทั้งหมด มุมมองส่วนตัว ตัวผมมีเวลาเตรียมตัวน้อย แต่ก้ทำเต็มที่ เรื่องที่มีข้อผิดพลาดก็ยอมรับและปรับปรุงแก้ไข ส่วนภาพรวมอื่นๆโดนเฉพาะพิธีเปิด เรานำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิม ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี”

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