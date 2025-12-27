สุพัชนินทร์ คำแหง คว้า 3 เหรียญเงิน รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม หญิง ปิดท้ายศึก “กาตาร์ คัพ” ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าทั้งหมด 3 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง ขณะที่ “เขมิกา-ณัฐชา” เนื้อหอมสื่อท้องถิ่นขอสัมภาษณ์ถึงความสำเร็จ
การแข่งขันยกน้ำหนัก รายการ “กาตาร์ คัพ” ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ก่อนหน้าหน้าทีมไทยคว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ทีมไทยส่ง 2 จอมพลังลงชิงชัยปิดท้าย ผลมีดังนี้
รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม หญิง กลุ่มเอ นางสาวสุพัชนินทร์ คำแหง ท่าสแนทช์ ยกผ่านรวด 3 ครั้ง 103, 107, 111 กิโลกรัม รับเหรียญเงิน/ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สุพัชนินทร์ ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยกผ่านรวดเช่นเคย 132, 140, 146 กิโลกรัม รับเหรียญเงิน พร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 257 กิโลกรัม รับเหรียญเงิน
ส่วน อุยซอล อิคเฮล์ฟ จากกาตาร์ รับ 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 116 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอน์เจิร์ก 161 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 277 กิโลกรัม/ อมินา มามอน ยาเฮีย จากแอลจีเรีย รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 102 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอน์เจิร์ก 129 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 231 กิโลกรัม
รุ่น 94 กิโลกรัม ชาย นายประสิทธิ จอมเดชพิชยะ ลงแข่งขันในกลุ่มบี โดยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกลุ่มเอ ปรากฏว่า ท่าสแนทช์ ทำสถิติ 144 กิโลกรัม จบอันดับ 9, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 172 กิโลกรัม จบอันดับ 10, น้ำหนักรวม 316 กิโลกรัม จบอันดับ 9 ส่วน ทอชเตมินอฟ มูคามมาโดค์เดอร์ จากอุซเบกิสถาน รับ 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 166 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอน์เจิร์ก 194 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 360 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการคว้ารวม 3 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง โดยได้จาก “เขมิกา กำเนิดศรี” 3 เหรียญทอง รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง/ “ณัฐชา แก้วน้อย” 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง/ ”ธีระวัตร รัตน์เพชร“ 1 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง รุ่น 71 กิโลกรัม ชาย/ นางสาวสุพัชนินทร์ คำแหง 3 เหรียญเงิน รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม หญิง
พร้อมกันนี้ สื่อมวลชนท้องถิ่นของประเทศกาตาร์ ให้ความสนใจนักยกน้ำหนักไทยขอสัมภาษณ์ “เขมิกา กำเนิดศรี” เจ้าของ 3 เหรียญทองรุ่น 48 กิโลกรัม หญิง และ “ณัฐชา แก้วน้อย” เจ้าของ 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง ถึงความสำเร็จที่ได้รับจากการแข่งขันรายการนี้ โดยมี พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้จัดการทีมทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับนักกีฬาไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568