ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ชื่อดัง ประกาศรางวัลนักกีฬาฟอร์มจัดที่สามารถสร้างความแตกต่างและโดดเด่นมากที่สุด โดยได้รับพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการของ ONE กระทั่งได้ 6 นักสู้ที่คู่ควรได้รับรางวัล “นักกีฬาดาวเด่น ประจำปี 2568”
สำหรับ 6 นักกีฬาดาวเด่น ประจำปี 2568 ของ ONE ประกอบด้วย 1.นาบิล อานาน นักชกลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ที่มีผลงานโดดเด่น เช่น ชนะ ทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” นักชกสกอตแลนด์ ในศึกชิงบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ก่อนจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชัน ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน มิ.ย. และไฟต์ล่าสุด เอาชนะอดีตแชมป์ K-1 ชื่อดังชาวญี่ปุ่น “ฮิโรมิ วาจิมะ” มาได้เพิ่มสถิติไม่แพ้ใครมา 9 ไฟต์ติดใน ONE
2 ยูกิ โยซะ (คิกบ็อกซิ่ง) วัย 28 ปีจากญี่ปุ่น อดีตแชมป์โลก K-1 และนักคาราเต้ระดับแถวหน้าของโลก ผลงานโดดเด่นคือเอาชนะ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” นักชกขวัญใจชาวไทยแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ทำให้ตอนนี้ “ยูกิ” เก็บชัยชนะ 3 ไฟต์ติด
3.นาดากะ (มวยไทย) นักชกเลือดซามูไร วัย 24 ปี แชมป์โลก มวยไทย รุ่นอะตอมเวต โดยก่อนคว้าเข็มขัดแชมป์เขากวาดชัยชนะอย่างเหนือชั้นมา 3 ไฟต์รวด ก่อนจะครองเข็มขัดแชมป์ลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” ขึ้นนั่งบัลลังก์ราชันรุ่นอะตอมเวต พร้อมทำสถิติไม่แพ้ใครตลอด 40 ไฟต์หลังสุด
4. ไท รูโทโล (ปล้ำจับล็อก) วัย 22 ปี จากสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับว่าเป็นอนาคตใหม่แห่งวงการบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) ระดับโลก โดยเขาสร้างประวัติศาสตร์นั่งแท่นแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) เป็นคนแรกขององค์กรจากการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋าวัย 35 ปี จากรัสเซีย ในศึก ONE Fight Night 16 เมื่อ 4 พ.ย. 66 และรักษาเข็มขัดแชมป์ไว้ได้ถึง 2 ครั้ง ก่อนจะข้ามสายมาชิมลางในกติกา MMA ซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคู่ต่อสู้มากประสบการณ์ 2 ไฟต์รวด ปัจจุบัน “ไท” ครองสถิติไร้พ่าย 10 ไฟต์ใน ONE
5.สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ (มวยไทย) กำปั้นสาววัย 26 ปี จากออสเตรีย แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวใน ONE ลุมพินี ด้วยการชนะ 3 ไฟต์รวด จนสามารถคว้าสัญญา ONE เป็นนักสู้ลำดับที่ 27 ของรายการ เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา จากนั้นเธอขึ้นมาโชว์ฝีมือบนเวที ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 35 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา และหักปากกาเซียนโค่น “แจ็กกี บุนตัน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) คู่ชกวัย 28 ปี จากสหรัฐอเมริกา สามารถคว้าแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต มาครองได้สำเร็จ
6.ซาเมต อักเดเว (คิกบ็อกซิ่ง) นักชกจากตุรกีที่ยังไม่แพ้ใครตลอดอาชีพ ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในศึก ONE Fight Night 37 ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “โรมัน เคร็กเคลีย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และมวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) วัย 34 ปี จากยูเครน ที่ขึ้นได้ชื่อว่าไร้เทียมทานใน ONE และขึ้นนั่งแท่นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต คนแรกในประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่