นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเปิดตัวนักกีฬานครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ก่อนลงทำการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 21 ฤดูกาล 2026 ที่โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมกันนี้ในงาน ทางสโมสรฯ ได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาของทีม ที่พึ่งจะประสบความสำเร็จ ในการพาทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอล กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 ประกอบไปด้วย ประเภททีมชาย ได้แก่ บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร, ธนภัทร์ เจริญสุข, กฤษฎา นิลไสว, อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์, ประเสริฐ ปิ่นแก้ว (ผู้เล่นคนใหม่) และ อมรเทพ คนหาญ (ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมงาน) ส่วนประเภททีมหญิง ได้แก่ วารุณี การรัมย์
สำหรับในฤดูกาล 2026 “แคท เดวิล” ในประเภททีมชาย ที่เป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีก มาแล้ว 3 สมัยติดต่อกัน นำทัพโดย “โค้ชแชมป์” เรืออากาศโท วีระเมธร์ เพลิงสงเคราะห์ รับบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนเช่นเดิม และนักกีฬา นำทีมมาโดย วันชัย ทัพวิเศษ กัปตันทีมจอมเก๋า และผู้เล่นทีมชาติไทย ที่เป็นกำลังหลักให้กับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อน ทั้ง บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร, ธนภัทร์ เจริญสุข, กฤษฎา นิลไสว, อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ รวมถึง อมรเทพ คนหาญ รวมถึงนักกีฬาที่มากประสบการณ์ทั้ง นันทวุฒิ แตงกระโทก บอลเร็วจอมเก๋า, มนตรี พ่วงลิบ อดีตตัวรับอิสระทีมชาติไทย, กิตติพงษ์ สุขศาลา, จิระพัฒน์ บุญคา, ธนัสถ์ บำรุงภักดี, จิรวัฒน์ ทำทอง
ด้านผู้เล่นที่เสริมทัพเข้ามาใหม่อย่าง ประเสริฐ ปิ่นแก้ว ในตำแหน่งบอลเร็ว ดีกรีทีมชาติไทย, วรโชติ อินแสน มือเซตดาวรุ่ง, ทีปกร วีระวงศ์ อีกหนึ่งผู้เล่นมือเซต เช่นเดียวกันกับผู้เล่นต่างชาติ ที่ยังได้ โดนี ฮาร์โยโน (Doni Haryono) หัวเสาทีมชาติอินโดนีเซีย ที่ยังอยู่กับทีมเป็นฤดูกาลที่ 2 และ อาซิซเบ็ก คุชโครอฟ (Azizbek Kuchkorov) บอลเร็วทีมชาติอุซเบกิสถาน ร่วมทีมเป็นฤดูกาลที่ 4 ติดต่อกัน และผู้เล่นต่างชาติคนใหม่คือ การ์ลอส อัลแบร์โต อาเราโฮ (Carlos Alberto Araujo) บีหลังจากคิวบา
ขณะที่ในประเภททีมหญิง ในฤดูกาลนี้เปลี่ยนแปลงทีมงานผู้ฝึกสอนโดยได้ “โค้ชโจ้” เรืออากาศตรี กิตติพงศ์ พรชาติยิ่งชีพ กลับเข้ามารับงานคุมทัพอีกครั้ง โดยเจ้าตัวเคยร่วมงานกับทีมชาย เมื่อฤดูกาล 2018-19 ส่วนนักกีฬาของทีม นำโดย สิริมา มานะกิจ มือเซตกัปตันทีม พร้อมด้วยขุมกำลังผู้เล่นเดิม ทั้ง ณัฏฐพร สนิทกลาง, วารุณี การรัมย์ บอลเร็วทีมชาติไทย, วิรัลยุพา อินทร์จันทร์, สิริกร สิงห์สม, นกยูง เภาวะนะ, ชลันธร ตงธิ, อมรทิพย์ ขุมทอง, ฑิชากร บุญเลิศ
ส่วนผู้เล่นที่เสริมตัวเข้ามาใหม่ในฤดูกาลนี้ นำโดย โสรยา พรมหล้า มือเซตทีมชาติไทย, แก้วกัลยา กมุลทะลา บอลเร็ว, ฑิฆัมพร ช้างเขียว ตัวรับอิสระจอมเก๋า ที่กลับมาร่วมทีมอีกครั้ง นับตั้งแต่ฤดูกาล 2018-19, กัญญาพัชร คุณมาศ หัวเสาดาวรุ่งชาวโคราช ที่กลับมาร่วมทีมอีกครั้ง หลังจากฤดูกาล 2021-22, ณิรารัชย์ ศรีกุตา อดีตเยาวทีมชาติไทย, สิริวัลย์ ดีแก้ว อดีตเยาวทีมชาติไทย และ อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ
ขณะเดียวกับ สโมสรฯ ยังผลักดันผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาร่วมทีม เปิดประสบการณ์ลงเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพเป็นครั้งแรก ทั้ง เด็กหญิงวีนัส บิสันเทียะ, เด็กหญิงกรกนก กุลทิพย์ และเด็กหญิงอลิสา จันทนุภา ทั้ง 3 คน จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับ วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 21 ฤดูกาล 2026 จะเริ่มทำการแข่งขันสัปดาห์แรก ในวันที่ 7-10 มกราคม 2569 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค กรุงเทพมหานคร โดย นครราชสีมา ทีมหญิง จะแข่งขัน 2 นัด พบกับ นครนนท์ ในวันที่ 7 มกราคม 2568 วันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. และพบกับ ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี ในวันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. ส่วน นครราชสีมา ทีมชาย จะลงเล่นนัดแรก พบกับ บัณฑิตเอเซีย-เมืองพล วันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 12.00 น. ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางแอพพลิเคชัน TrueVisionsNow และทางช่อง one หมายเลข 31, GMM หมายเลข 25
อนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา ยังได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันในเลกที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 ณ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2569 และสัปดาห์ที่ 5 ณ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2569 อีกด้วย