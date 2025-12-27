“เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสร ราชบุรี เอฟซี โพสต์ข้อความร่ายยาวกล่าวถึงปัญหาใหญ่ของฟุตบอลไทย ระบุว่าถ้าจะปฏิวัติฟุตบอลไทย ต้องอัพเกรดเยาวชนไทยให้มีคุณภาพมากที่สุด
โดยโพสต์ดังกล่าวของประธานสโมสรราชบุรี เอฟซี ระบุว่า “ในฐานะที่เป็นทั้งแฟนบอล และเป็นคนทำสโมสรฟุตบอล ผมคิดว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของฟุตบอลไทย คือ “รากฐาน” หรือการปั้นเยาวชนอย่างจริงจัง อาหารจะอร่อยได้ ต้องมีวัตถุดิบที่ดี ทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งได้ ก็จำเป็นต้องมีผู้เล่นดาวรุ่งคุณภาพเข้ามาเรื่อยๆ รุ่นต่อรุ่น
ถ้าสังเกตดู ในไทยลีก แต่ละทีมใช้ผู้เล่นต่างชาติเยอะมาก นั่นเพราะนักเตะไทยที่มีคุณภาพจริงๆ ในระดับที่พร้อมใช้งานเลย มันมีจำนวนน้อย ดังนั้นแต่ละสโมสร ก็เลยต้องพลิกแพลง ในการหาผู้เล่นต่างชาติมาเสริมในส่วนที่ขาด (ทั้งในลีกและบนเวทีเอเชีย)
ฤดูกาลนี้ 2025-26 ถ้าเราสังเกตดู มีแต่คนชม ว่าไทยลีกปีนี้สนุกขึ้น บอลมันส์ขึ้น ก็ต้องยอมรับว่า การใช้ตัวต่างชาติ ทำให้เกมฟุตบอลมันมีความมันส์ขึ้นจริงๆ ทุกอย่างมันเลยวนลูปอยู่แบบนี้ นักเตะไทยฝีเท้าดีจำนวนไม่พอ ก็เลยไปหาตัวต่างชาติ แต่พอใช้ตัวต่างชาติ ก็ไม่มีพื้นที่ให้นักเตะไทยได้พัฒนาอีก
คำถามคือ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ และเอาบอลไทย หลุดจากลูปนี้ได้อย่างไร?
ก่อนอื่น ผมอยากพาทุกคนไปดูตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นนะครับ นี่คือประเทศที่มีบอลลีก อยู่อันดับหนึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออก ส่วนทีมชาติก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชีย และพวกเขาประกาศจะคว้าแชมป์โลกให้ได้เลยด้วยซ้ำ ทำไมญี่ปุ่นถึงมั่นใจขนาดนั้น อธิบายง่ายๆ คือ พวกเขามี “เจแปนเวย์” ซึ่งมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูนะครับ แต่ญี่ปุ่นเขาออกแบบโครงสร้างมาอย่างดี และปฏิบัติอย่างจริงจังมากๆ
เจแปนเวย์ คือญี่ปุ่นจะไม่มีวันหยุดพัฒนาเรื่องเยาวชน
ยกตัวอย่าง เช่น กัมบะโอซาก้า สโมสรที่ราชบุรีแพ้เหย้า-เยือน ใน ACL2 คือพอเล่นกับกัมบะ รู้เลยว่าฟุตบอลของไทยยังตามหลังญี่ปุ่นอยู่ 20 ปี รู้ไหมครับว่า กัมบะ มีพันธมิตรฟุตบอลอยู่ 2 ทีม คือชลบุรี กับอาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม หนึ่งในสโมสรที่มีอะคาเดมี่ดีที่สุดในโลก
ขนาดกัมบะ เป็นทีมที่แกร่งมากอยู่แล้ว เยาวชนก็ระดับท็อปของญี่ปุ่น พวกเขายังตั้งใจขวนขวาย ไปเรียนรู้เพิ่มจากทีมในยุโรป โดยคุณเคนตะ ผู้ประสานงานของกัมบะ บอกผมว่า สโมสรต้องการรู้ว่าอาแจ๊กซ์ผลิตนักเตะอย่างไร จึงขอไปร่วมเป็นพันธมิตรกับเขา เมื่อเยาวชนถูกผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ ต้นสังกัดก็กล้าที่จะใช้งานในการแข่งจริง คือกัมบะเล่นดีขนาดนั้น แต่ใช้ตัวญี่ปุ่น 10 คน ตัวต่างชาติ 1 คนนะครับ
ความหมายของผมคือ ถ้าหากเรามีวัตถุดิบตัวท้องถิ่นที่เก่งพอ สโมสรต่างๆ ก็พร้อมให้โอกาสเด็กๆ อยู่แล้ว เหมือนกับที่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมรู้สึก คือเรื่องโควต้า ว่าควรมีเท่าไหร่ เพิ่มลด แค่ไหน ก็ถกเถียงกันได้ แต่ทางออกจริงๆ ที่จะทำให้เราพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการโฟกัสเรื่องการปั้นเยาวชนไปเลย ทำจริงๆ ทำอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับข่าวล่าสุด ที่สมาคมฟุตบอล อยากให้โค้ชแอนโธนี่ ฮัดสัน หาประธานเทคนิคมาวางระบบ ผมเห็นด้วยอย่างมาก ที่ต้องมีคนในตำแหน่งนี้ แต่อยากย้ำว่า คนที่ถูกคัดเลือก ต้อง “เข้าใจในเนื้องานจริงๆ” ต้องมีความรู้ในระดับที่ว่า u-10 ต้องเน้นอะไร, u-11, u-15 ต้องโฟกัสตรงไหน รวมถึงสามารถวางแผนร่วมกับสมาคม ว่าแต่ละชุดจะต้องเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์อะไร ประธานเทคนิค ต้องเป็นคนรอบรู้ เขาจำเป็นต้องมั่นใจว่าจะพาทีมไทยไปทางไหน ไม่งั้นเราก็จะหลงทิศหลงทางต่อไปเรื่อยๆ
สำหรับความฝันของผม คือ ต่อให้ไทยลีกเปิดโควต้าตัวต่างชาติเท่าไหร่ แต่อยากเห็นแต่ละทีม ไม่ต้องใช้ครบโควต้า แต่สามารถใส่นักเตะไทยลงเล่นได้เลย แบบที่ญี่ปุ่นทำครับ เพราะถ้าเป็นแบบนั้น แปลว่าผู้เล่นไทยของเรา ไม่เป็นรองต่างชาติ และเรามีระบบพัฒนาเยาวชนที่มาถูกทางแล้ว
ปิดท้ายนิดเดียวที่เรื่องของซีเกมส์ กับ เอเชียนคัพ u-23 ครับ ผมเข้าใจดีว่าทุกคนผิดหวัง ทั้งเรื่องผลการแข่งขันในซีเกมส์ และการเลือกตัวผู้เล่นในถ้วยเอเชีย แต่อยากจะบอกว่า ด้วยความที่ทั้ง 2 รายการ ไม่ได้อยู่ในปฏิทินของฟีฟ่า กรอบการเลือกตัว มันก็จำกัด เพราะสโมสรเขาก็ต้องการเก็บผู้เล่นไว้ใช้งานเป็นธรรมดา
ทางแก้ไขในเรื่องนี้ แบบหวังผลระยะยาวเลยนะครับ คือเราสร้างนักเตะเยาวชนที่เก่งมากๆ ให้เยอะที่สุด มี pool ดาวรุ่งทุกรุ่นไว้ใช้งานมากมาย ชนิดที่บางตัวที่สโมสรไม่ปล่อยก็ไม่มีปัญหา เพราะมีตัวคุณภาพใกล้กันทดแทนได้ ถ้าเราไม่แก้ที่ต้นตอ คือการปั้นเยาวชนขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เราก็ต้องมาทะเลาะ มาโต้เถียงกันซ้ำๆ เดิม ในเรื่องปล่อย-ไม่ปล่อย ในช่วงที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ครับ
ส่วนตัวผมเอง ก็รู้สึกเหมือนแฟนบอลไทยทุกคน คืออยากให้ทีมชาติของเราประสบความสำเร็จ และอยากให้สโมสรที่เป็นตัวแทนประเทศ ไปสู้กับประเทศอื่นๆ ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และวิธีการที่ผมคิดว่ายั่งยืน คือการอัพเกรดเยาวชนไทยให้มีคุณภาพมากที่สุดครับ คือถ้าจะปฏิวัติฟุตบอลไทย นี่คือ Priority อันดับหนึ่งครับ”