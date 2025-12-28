แสงมณี ฉายข้างเดียว สยบ “สมรักษ์น้อย” ขาดลอย รั้งเข็มขัดราชดำเนิน รุ่นไลท์เวต RWS แจกโบนัสสองฝั่งรวม 250,000 บาท
ศึกไฟต์รวมแชมป์ราชดำเนิน รุ่นไลต์เวต 135 ปอนด์ ระหว่างสองยอดฝีมือของรุ่นไลท์เวต แสงมณี ส.สมานการ์เม้นท์ แชมป์ราชดำเนินตัวจริง โชว์ชั้นเชิงเหนือกว่า ใช้แข้งคุมเกมต่อเนื่อง รับมือพลังหมัดของ สมรักษ์น้อย มวยเด็ด 789 แชมป์เฉพาะกาล ได้ครบทุกมิติ
ตลอดทั้ง 5 ยก รูปเกมเป็นของแสงมณีแทบทั้งหมด ทั้งจังหวะออกอาวุธ การคุมระยะ และประสบการณ์บนเวที ก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันเข็มขัดราชดำเนิน รุ่นไลท์เวต เอาไว้บนบ่าต่อไป
หลังจบการแข่งขัน รายการ RWS อัดฉีดโบนัสรวม 250,000 บาท โดย แสงมณี รับโบนัสผู้ชนะ 150,000 บาท ส่วน สมรักษ์น้อย แม้พลาดตำแหน่งแชมป์ แต่หัวใจนักสู้เต็มร้อย เดินแลกตลอด 5 ยก รับโบนัสดุเดือด 100,000 บาท ไปครอง ทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าตัว