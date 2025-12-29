การแข่งขันฟุตซอลชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2025 รอบชิงชนะเลิศ ที่ นนทบุรี สเตเดียม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ลงสนามพบกับ อินโดนีเซีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

โดยในรอบรองชนะเลิศ ฟุตซอลชายทีมชาติไทย U19 เอาชนะจุดโทษ มาเลเซีย U19 สกอร์รวม 8-7 หลังเสมอกันในเวลา 4-4 ส่วน อินโดนีเซีย U19 เอาชนะ เวียดนาม U19 มาด้วยสกอร์ 7-3

เกมนี้ “บุญเลิศ เจริญวงศ์” หัวหน้าผู้ฝึกสอน วาง 5 คนแรกเป็น วัชรินทร์ เกิดเงิน (GK), พานทองแท้ ปลื้มจิตต์ (C), สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์, ภาคภูมิ เทียมตี๋ และ เสฏฐวุฒิ ศรีทอง

เริ่มเกมมาเพียง 2 นาที ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ ภาคภูมิ เทียมตี๋ ได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษ บอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูอินโดนีเซียออกมาอย่างน่าเสียดาย

จากนั้นนาทีที่ 17 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 มณฑณะ จันทร์กระจ่าง จ่ายบอลมาให้ นพโรจน์ รวีเลิศวรรัฐ ได้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูอินโดนีเซีย ก่อนมาเข้าทาง ภูมิภูชิชส์ ฮวบอ่ำ ตามซ้ำด้วยในกรอบเขตโทษเข้าไป

ก่อนที่นาที 20 อินโดนีเซีย ตามตีเสมอ 1-1 จากจุดโทษจุดที่สอง หลังทีมชาติไทยทำฟาล์วเกินห้าครั้ง และเป็น มูฮัมหมัด ร็อบบี้ รับหน้าที่สังหารไม่พลาดยิงเข้าประตูไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลังนาทีที่ 21 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากจังหวะจ่ายบอลพลาดของผู้เล่นอินโดนีเซียมาเข้าทาง สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ ก่อนพาบอลขึ้นมายิงด้วยขวา บอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไป

ต่อมานาทีที่ 26 ไทย ได้ประตูหนีห่างเป็น 3-1 สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ จ่ายบอลมาให้ เสฏฐวุฒิ ศรีทอง ได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไป

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย U19 เอาชนะ อินโดนีเซีย U19 ไปด้วยสกอร์ 3-1 คว้าแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2025 ไปครองได้สำเร็จ เป็นสมัยแรก

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