สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเกาหลีใต้ (เคแอลพีจีเอ ทัวร์) พร้อมด้วย บริษัท ฟาร์ม่า รีเสิร์ซ (Pharma Research) ร่วมลงนาม จัดแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีนานาชาติ รายการ “รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ” ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค.2569 เป็นแมตช์เปิดซีซั่นใหม่ของเคแอลพีจีเอ ทัวร์ ปี 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 8 แสนเหรียญสหรัฐฯ (26.286 ล้านบาท) โดยมี บริษัท ควอด สปอร์ต เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ จัดที่สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี การเซ็นสัญญาครั้งนี้มีขึ้นที่สนามอมตะ ปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา
นายซังยอล คิม ประธานสมาคมกอลฟ์อาชีพสตรีเกาหลีใต้ (KLPGA) พร้อมด้วย นายซังซู จอง ประธานบริษัท ฟาร์ม่า รีเสิรช์ (Pharma Research) ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพสตรีให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรระดับนานาชาติ ภาคเอกชน และสถานที่จัดการแข่งขันในประเทศไทยและพัฒนาการจัดการแข่งขันระดับโลกให้เกิดขึ้น
นายซังยอล คิม ประธานสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีเกาหลีใต้ (KLPGA) กล่าวว่า “เรามองเห็นศักยภาพของเมืองไทย เพื่อการจัดการแข่งขัน อีกทั้งมองว่าเมืองไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นออฟกอล์ฟของนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรอีกด้วย”
ขณะที่ นายซังซู จอง ประธานบริษัท ฟาร์ม่า รีเสิรช์ (Pharma Research) กล่าวว่า “รู้สึกปลื้มใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพของ เกาหลีใต้ และคิดว่าได้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สนับสนุนนักกอล์ฟสตรี มีเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดการแข่งขันในอนาคต”
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะเป็นแมตช์เปิดซีซั่นของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค.2569 ที่สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 8 แสนเหรียญสหรัฐ (26.286 ล้านบาท) มีนักกอล์ฟทั้งจากเคแอลพีจีเอทัวร์ และจากนานาประเทศ ร่วมมด้วยอย่างคึกคัก ส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เชิงกีฬากอล์ฟ ให้กับประเทศไทย อีกด้วย.