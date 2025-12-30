ความเคลื่อนไหวขุลพลช้างศึก ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ภายใต้การนำของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ที่อยู่ในช่วงเตรียมทีมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569
ล่าสุดนักเตะไทยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นวันที่2 และมีกำหนดเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย วันที่ 3 ม.ค.2026 ก่อนลงเตะนัดแรก ในวันที่ 8 มกราคม 2026 พบกับ ออสเตรเลีย
ทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ช่วงของการฝึกซ้อมที่ไทย จะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง เนื่องจากสโมสรใน ไทยลีก ได้หยุดพักช่วงเทศกาลปีใหม่พอดี แต่จะมีการลงทีมอุ่นเครื่องกันเองเพื่อให้ทีมที่ลงตัวที่สุด
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม ดี ร่วมกับ อิรัก, ออสเตรเลีย และจีน โดยแชมป์ และ รองแชมป์ ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป