โปรจีน อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟหญิงมือ 1 ของโลก ใช้ช่วงออฟซีซั่นปลายปีเดินทางกลับมารีชาร์จพลังที่ประเทศไทย หลังผ่านฤดูกาลแข่งขันอันยาวนานในต่างแดน พร้อมดูแลสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง ก่อนกลับเข้าสู่โปรแกรมซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้ง

หนึ่งในกิจกรรมที่ “โปรจีน” เลือกคือการเดินเขาท่ามกลางธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มเพื่อน เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความอึด และฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบ ถือเป็นการพักผ่อนเชิงคุณภาพที่นักกีฬาระดับโลกให้ความสำคัญอย่างมาก

การเตรียมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังปี 2025 ที่อาฒยาทำผลงานระดับมาสเตอร์ คลาส คว้าแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ 3 รายการ พร้อมกวาดรางวัลใหญ่ทั้ง Rolex Player of the Year และ Vare Trophy จากค่าเฉลี่ยสกอร์ 68.68 ซึ่งเป็นสถิติต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทัวร์

นอกจากนี้ มือ 1 โลกวัย 22 ปี ยังทำเงินรางวัลรวมตลอดฤดูกาลสูงถึง 7,578,330 ดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติสูงสุดต่อหนึ่งฤดูกาลของแอลพีจีเอ พร้อมผลงานติดท็อป 10 อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ตอกย้ำการยืนระยะในระดับสูงได้อย่างมั่นคง

สำหรับโปรแกรมเปิดฤดูกาลใหม่ อาฒยาเตรียมประเดิมสนามในรายการ HGV Tournament of Champions ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ก่อนกลับมาแข่งขันต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทยในศึก Honda LPGA Thailand ที่พัทยา วันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ และต่อด้วย HSBC Women’s World Championship ที่สิงคโปร์ ปลายเดือนเดียวกัน

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