หลังจากที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ทำผลงานซีเกมส์ได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง โดยได้วางเป้าหมายต่อในอีก 9 เดือนเพื่อแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026

“โค้ชแจ็ค” พลวศิน สารธรรม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ผลงานในศึกซีเกมส์ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ ที่เราจะต้องเอามาปรับปรุงแก้ไข ต้องขอขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยที่เข้าไปให้กำลังใจที่สนาม ส่วนตัวยอมรับว่านักกีฬาเราหลายคนที่ไม่เคยลงแข่งแล้วมีกองเชียร์มากมายแบบนี้ ทำให้มีตื่นเสียงเชียร์บ้าง แม้ว่าจะเคยออกไปแข่งต่างประเทศแต่บรรยากาศมันต่างออกไป แต่ก็มีนักกีฬาเก๋าๆเช่น ศิวกร หมึกทอง หรือ ธีรวัฒน์ คลังทอง ที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว ก็ไม่ตื่นเต้น หรือ ตื่นเสียงเชียร์ ทำให้ทำผลงานได้อย่างตามเป้า

พลวศิน สารธรรม ยังเผยต่อว่า อีก 9 เดือนจะถึงการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ทีมคาราเต้ไทยก็จะเก็บตัวต่อเนื่อง โดยตอนนี้ก็ปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนช่วงปีใหม่ และกลับไปรับใช้ต้นสังกัดในศึกกีฬามหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นก็เดินตามแผนงานสมาคมโร้ดทูเอเชียนเกมส์ และแน่นอนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของสมาคมที่เราสามารถคาดหวังได้ถึงเหรียญทองจาก ศิวกร หมึกทอง ในประเภทต่อสู้รุ่น 60 กก.ชาย ที่ถือว่าตอนนี้เขามีประสบการณ์มากแล้วในระดับนานาชาติ และที่สำคัญคือเคยได้แชมป์เอเชียมาแล้ว ในซีเกมส์ก็ได้แชมป์ ซึ่งรายการต่อไปในปี 2026 ระดับทวีปก็มีชิงแชมป์อาเซียน และ ชิงแชมป์เอเชีย ก็หวังว่า ศิวกร จะรักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้

“ตอนนี้ ศิวกร อายุ 24 ปี ก็ถือว่าเป็นจุดพีคของนักกีฬาแล้ว ส่วนผลงานที่ผ่านมาก็ดีขึ้นตามลำดับ ได้ทั้งแชมป์เอเชีย แชมป์ซีเกมส์ ทำให้ในเอเชียนเกมส์เราสามารถลุ้นเหรียญทองได้เลย ประจวบเหมาะกับนักสู้ในรุ่นของศิวกร พากันโรยรา และไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแล้ว และหากเขาคว้าเหรียญทองได้ ก็จะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เพราะเราไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมที่ให้การดูแลนักกีฬาส่งไปเก็บตัวและแข่งขันในต่างประเทศ ทำให้นักกีฬาไทยมีประสบการณ์มากขึ้น” พลวศิน กล่าว

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