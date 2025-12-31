การท่าเรือ เอฟซี ประกาศยืนยันต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ธนบูรณ์ เกษารัตน์ กองกลางคนสำคัญ ออกไปอย่างเป็นทางการ โดยจะอยู่ค้าแข้งกับทีมต่อเนื่อง จนถึงฤดูกาล 2026/27

ดาวเตะวัย 32 ปี ยังอยู่ในแผนการทำทีมสำคัญของ อเล็กซานเดร กามา กุนซือสิงห์เจ้าท่า โดยล่าสุดเพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงช่วยทีม ในเกมบุกชนะ ชัยนาท 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมฟุตบอลถ้วย รายการ เมืองไทย คัพ ทำให้มีสถิติลงเล่นในโปรแกรมเลกแรก ไปถึง 13 นัดจากทั้งหมด 18 เกมรวมทุกรายการ กระทั่งมีการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปในที่สุด

สำหรับ ธนบูรณ์ เกษารัตน์ ย้ายมาอยู่กับ การท่าเรือ เอฟซี ตั้งแต่ช่วงเลกสอง ฤดูกาล 2019 ก่อนช่วยทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ ในปีดังกล่าวได้ทันที และ มีสถิติลงเล่นให้ทีมไปแล้ว 145 นัดรวมทุกรายการ

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