“เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู หรือ “เอฟวัน” นักสนุกเกอร์มืออันดับ 22 ของโลก เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์อาชีพ รายการ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ที่สาธารณประชาชนจีน เมื่อสัปดาห์ก่อน ประเดิมสนามด้วยการตามหลัง แบร์รี ฮอว์กินส์ มือ 8 เจ้าถิ่น ในรายการ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026
สนุกเกอร์รายการ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่แมนเชสเตอร์ เซ็นทรัล เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ คัดเอานักสอยคิว 12 อันดับแรก ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดในฤดูกาล 2025/26 มาร่วมชิงชัย โดยผู้ที่คว้าแชมป์ จะได้เงินรางวัล 150,000 ปอนด์ (6.5 ล้านบาท) จากเงินรางวัลรวมทั้งหมด 500,000 ปอนด์ (21.7 ล้านบาท)
การแข่งขันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นการแข่งขันรอบ 12 คน แข่งกันในระบบ 10/19 เฟรม แบ่งออก 2 เซสชั่น เซสชั่นแรก ปรากฎว่า “เอฟวัน” เป็นฝ่ายตามหลัง แบรี ฮอว์กินส์ 3-5 เฟรม
สำหรับเซสชั่นที่2 จะแข่งขันต่อในวันที่ 31 มี.ค.69 เวลาเดิม 19.00 น.