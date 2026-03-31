ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ตัดสินใจเลือก ศุภชัย ใจเด็ด ยืนหน้าเป้าล่าตาข่ายเติร์กเมนิสถาน ด้าน ชนาธิป สรงกระสินธ์ ธีราทร บุญมาทัน ใช้ความเก๋าประคองรุ่นน้อง
ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดสุดท้าย ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ลงสนามตัดสินเข้ารอบกับเติร์กเมนิสถาน ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
โดยเกมนี้ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ตัดสินใจส่ง ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าร่างโย่งออสตาร์ตเป็นตัวจริง ขณะที่ผู้เล่นริมเส้นเลือกใช้ อนันต์ แก้วสังวาลย์ และ ชนาธิป สรงกระสินธ์
ส่วนกองกลางประกอบด้วย กฤษดา กาแมน, ธีราทร บุญมาทัน และ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร
ด้านเกมรับเลือกใช้ ศุภนันท์ บุรีรัตน์, นิโคลัส มิกเกลสัน, โจนาธาร เข็มดี และ มานูเอล ทอม เบียร์ห โดยผู้รักษาประตูมือ 1 เป็นของ ปฏิวัติ คำไหม