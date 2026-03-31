มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลเผยเองให้แอนโธนี ฮัดสัน ส่งแผนระยะยาวทีมชาติไทย แย้มเอเชียนคัพรอบสุดท้ายมีเซอร์ไพรส์เรื่องนักเตะ
หลังจากที่ฟุตบอลชายไทย ชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ แอนโธนี ฮัดสัน ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย เมื่อเปิดบ้านเฉือนชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 คว้าแชมป์กลุ่มดี ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เอเชียน คัพ 2027 ได้สำเร็จ
หลังเกม “มาดามแป้ง”นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า นับเป็นอีกเกมที่สำคัญมากสำหรับทีมชาติไทยกับการลุ้นไปเล่นฟุตบอลเอเชียน คัพ รอบสุดท้าย โดยก่อนเกมได้พยายามสร้างบรรยากาศให้นักเตะผ่อนคลาย เพราะว่าครั้งนี้มีทั้งนักเตะมากประสบการณ์รวมถึงลูกครึ่งหน้าใหม่ และเด็กใหม่มารวมกัน ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการที่แอนโธนี ฮัดสัน คุมทีม 3 นัดเก็บชัยชนะทั้งหมดและผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ ทางสมาคมพอใจกับผลงานของโค้ชรวมถึงมีแผนงานหรือแนวทางกับฮัดสันหรือไม่ ซึ่งมาดามแป้งกล่าวว่าฮัดสันได้วางแผนการทำทีมชาติไทยในระยะยาวเอาไว้แล้ว หลังจากนี้คงมาคุยกันว่าจะแผนงานหรือแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเมื่อไทยได้ไปเล่นเอเชียน คัพ รอบสุดท้าย จะมีนักเตะลูกครึ่งมาเสริมทีมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งอีกหรือไม่ โดยมาดามแป้งกล่าวเรื่องนี้ยังบอกไม่ได้ แต่ยืนยันว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน อยากให้ทุคนรอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขนาดไหน