‘พงศภัต’ ประเดิมทอง ‘เทควันโดลีก’ – “วิว” นำอัดคลิปส่งใจช่วย ‘หมูป่า’

การแข่งขัน เทควันโดลีก เพื่อพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพ รายการ “GH Bank เทควันโด ไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2561” ปีที่ 3 ซึ่งปีนี้กำหนดชิงชัยทั้งหมด 3 สนาม โดยสนามแรก เปิดฉากแล้ว ที่อาคารนันทนาการ ม.รังสิต เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. แข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น คือ ยุวชน, เยาวชน และประชาชน มีสโมสรเทควันโดจากทั่วประเทศ 52 สโมสร ส่งนักกีฬา 900 คน เข้าร่วม ในระบบเก็บคะแนนสะสม เหรียญทอง ได้รับ 10 คะแนน เหรียญเงิน 5 คะแนน และเหรียญทอแดง 3 คะแนน

ก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศ จะเริ่มขึ้น “น้องวิว” เยาวภา บุรพลชัย นักกีฬาเทควันโด เจ้าของเหรียญทองแดง โอลิมปิกเกมส์ 2004 ที่รุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และซีอีโอของการแข่งขันครั้งนี้ ได้นำจอมเตะรุ่นยุวชนและเยาวชนจากสโมสรต่างๆ ร่วมกันอัดคลิปส่งกำลังใจไปให้กับนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี แม่สาย ทั้ง 13 คน ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย มาหลายวัน โดยขอให้ทั้ง 13 ชีวิต อยู่รอดปลอดภัยและกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่โดยสวัสดิภาพกันทุกคนด้วย

สำหรับไฮไลท์ของการแข่งขันในวันแรก อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศ ประเดิมสนามรุ่นแรก ประเภทประชาชนชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. พงศภัต คำศรี จาก TKD.NADEE จ.สมุทรสาคร พบกับ วนัส แสงประเทียนไพ จาก Air Force Taekwondo กรุงเทพฯ ปรากฎว่า ตอลดทั้ง 3 ยก ทั้งคู่ออกอาวุธแลกกันอย่างสนุกสูสี มาเสมอกันที่ 10-10 คะแนน แต่ช่วงอีก 30 วินาทีสุดท้าย พงศภัต อาศัยจังหวะเตะหัวก่อนจะเอาชนะไปสุดระทึก 13-10 คะแนน คว้าเหรียญทอง พร้อมเก็บคะแนนสะสมไป 10 คะแนนเต็ม ขณะที่ วนัส ได้เหรียญเงิน เก็บไป 5 คะแนน

ส่วนผลคู่ชิงชนะเลิศ รุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ มีดังนี้ ประเภทประชาชนชาย รุ่นไม่เกิน 54-58 กก. ปัญญากร เกื้อนุ่ย (The Vision Nacha กรุงเทพฯ) ชนะ ชาญวิทย์ เจริญชัยฉัตร์ (Air Force Taekwond กรุงเทพฯ) 28-13 คะแนน, ประเภทเยาวชน รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก 42-44 กก. ขวัญฤดี เย็นใจเฉื่อย (The Shark Team จ.ชลบุรี) ชนะ กัญญามาศ โพธิ์จันทร์ (The Vision Nacha กรุงเทพฯ) 3-0 คะแนน,

รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก 44-46 กก. สุชานาถ วิเชียรทอง (RSR กรุงเทพฯ) จอมเตะดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย เอาชนะ กัญญาณัฐ โพธิ์จันทร์ (The Vision Nacha จ.สมุทรสาคร) 13-4 คะแนน, รุ่น 15-17 ปี ชาย น้ำหนัก 55-59 กก. ชนะชล หลั่งทรัพย์ (Air Force Taekwond กรุงเทพฯ) ชนะ ธีรธวัช บุญฤทธิ์ (The Vision Nacha กรุงเทพฯ) 18-9 คะแนน, รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก 46-49 กก. มุกตาภา อิ่มอร่าม (RSR จ.สมุทรสาคร) ชนะ สุชัญญา หุ่นพานิช (ANAN Taekwondo จ.สมุทรปราการ) 10-6 คะแนน และรุ่น 15-17 ปี ชาย น้ำหนัก 59-63 กก. กีรติ เตปิน (The Vision Nacha กรุงเทพฯ) ชนะ ชายชล โซ (The Shark Team จ.ชลบุรี) 9-4 คะแนน